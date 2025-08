Chris Paul se je vrnil v mesto angelov

Znani ameriški košarkar Chris Paul bo v sezoni 2025/26 znova oblekel dres moštva Los Angeles Clippers v severnoameriški ligi NBA. Štiridesetletni organizator igre je za to ekipo že igral med letoma 2011 in 2017, za enoletno pogodbo pa bo prejel 3,6 milijona dolarjev oziroma 3,08 milijona evrov, so zapisali na spletni strani nba.com.