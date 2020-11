Chris Paul v Phoenix, Ricky Rubio v Oklahomo

Chris Paul v dresu Sonc je izjemna novica za navijače Phoenixa, saj bo izkušeni branilec, ki je letos zelo dobro igral v moštvu Oklahome, zanesljivo dvignil moštvo na višjo raven in bo združil moči z mladim in nadarjenim Devinom Bookerjem. Oklahoma je v zameno zanj sicer dobila kar štiri igralce: tja se selijo Kelly Oubre, Ty Jerome,Jalen Lecque in španski reprezentant Ricky Rubio. Za Paula so Sunsi žrtvovali tudi izbor v prvem krogu nabora leta 2022, v Arizono pa se seli tudi Abdel Nader. Oklahoma bo v novo sezono stopila kadrovsko močno spremenjena, saj bo ekipo zapustil tudi nemški reprezentant Dennis Schröder, ki bo po napovedih okrepil prvake lige, Los Angeles Lakerse.

Paul bo znova deloval pod taktirko trenerja Montyja Williamsona, s katerim se dobro poznata iz New Orleansa. Paul je sicer za Oklahomo odigral samo eno sezono, v končnici so izpadli proti Houstonu. V prejšnji sezoni je v povprečju dosegal po 17,6 točke, 6,7 podaje in 5 skokov na tekmo. V končnici je bil še boljši – v povprečju je dosegal 21,3 točke, 7,3 skoka, 5,3 podaje in 1,6 ukradene žoge na tekmo.