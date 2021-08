Ciani je (bo) Olimpijina prihodnost

Cedevita Olimpija ima v svojih vrstah, kot piše na njihovi uradni spletni strani, novega nadarjenega igralca, na katerega bo lahko računala v prihodnjih sezonah. Govora je o Saši Cianiju , ki ga je slovenska košarkarska javnost na večjem odru prvič videla v dresu Kopra Primorske, v sezoni 2020/21 pa je nosil dres beograjskega Dynamica. 18-letni Ciani bo v slovenski prestolnici preživel naslednje štiri sezone. Saša Ciani je bil rojen 23. maja 2003, prihaja pa iz Šempetra pri Novi Gorici. Svoje prve košarkarske korake je tako napravil v Novi Gorici, nato pa se preselil na slovensko Obalo, v Kopru pa je bil del KOŠ Primorske in Koper Primorske. V sezoni 2019/20 je Ciani za Koper Primorsko nastopil tudi na štirih tekmah Lige ABA, a se ni vpisal med strelce, zbral pa je dva skoka v skupno šestih minutah igre. V Ligi Nova KBM je prav tako zaigral na štirih tekmah, v povprečju pa dosegal 0,8 točke, 1,3 skoke in 0,3 asistence. " Saša Ciani velja za enega od biserov slovenske košarke in izredno veseli ter ponosni smo, da se je odločil, da postane del Cedevite Olimpije, in da ga bomo lahko v Ljubljani spremljali v prihodnjih štirih sezonah. Njegov razvoj smo spremljali zadnje tri sezone, glavni trener Golemac pa ga dobro pozna še iz časa, ko sta bila oba del Koper Primorske. V minuli sezoni je Ciani dobil priložnost za igro in napredek v Beogradu, zdaj pa bo svoj talent in košarkarske veščine na višjo raven dvignil v Ljubljani, in z zanimanjem bomo spremljali njegov napredek, verjamemo pa, da bo lahko v prihodnjih sezonah postal eden od ključnih členov naše članske ekipe," je za spletno stran kluba dejal športni direktor Sani Bečirović .

Saša Ciani je dres Koper Primorske med drugim nosil tudi v mladinski Ligi ABA in na petih tekmah v sezoni 2019/20 v povprečju dosegal 16,8 točke, 12,2 skoka, 1,6 asistence, 3,4 blokade in 1,6 pridobljene žoge. Tudi v slovenskem državnem prvenstvu za fante do 19. leta je bil Ciani odličen, v sezoni 2019/20 je dosegal 18,2 točke na tekmo. Še boljše predstave je kazal v dresu ekipe do 17. leta, saj je na 19 tekmah v povprečju beležil kar 28,4 točke na obračun. V sezoni, ki je za nami, je Ciani nastopal v dresu beograjskega Dynamica, v srbskem državnem prvenstvu pa je zaigral na 21 tekmah, v povprečju na parketu preživel 9,7 minute in dosegal 2,5 točke in 2,3 skoke na tekmo. Ciani je bil v letošnjem poletju tudi del slovenske moške reprezentance do 18. leta, v povprečju pa je na petih obračunih, ki jih je Slovenija odigrala v Turčiji, dosegal 13,0 točk, 9,8 skokov in 3,8 asistenc na tekmo, in bil na koncu izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja. "S Sašo sem imel priložnost sodelovati, ko sem še deloval v Kopru, zato ga zelo dobro poznamo in veseli smo, da se nam je pridružil v Ljubljani. Zagotovo gre za enega izmed najbolj obetavnih mladih košarkarjev v Evropi. Napravili smo velik korak k temu, da bomo imeli v prihodnjih letih v naših vrstah odlične domače košarkarje. Napravili bomo vse, da bo delal kvalitetno, in da se bo lahko pripravil na doseganje najvišjih ciljev, ki si jih bomo zastavili. Menim, da smo misijo, da pripeljemo najboljše mlade igralce v Sloveniji, opravili vrhunsko, hkrati pa bo vse več in več mladih košarkarjev tudi del članske ekipe," je prihod novega igralca v klub pozdravil trener Jurica Golemac.

Zelo vesel sem, da sem postal novi član Cedevite Olimpije. Vem, da sem se pravilno odločil, saj mi bo v Ljubljani omogočeno mesto na napredek v moji karieri, ker ima Cedevita Olimpija odlične pogoje in dobro poskrbljeno za delo z mladimi igralci. Zelo vesel sem, hkrati pa komaj čakam, da se pridružim ekipi," je za spletno stran Olimpije povedal Ciani.