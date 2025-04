Cibona razmišlja o izstopu iz Lige ABA

Skupščina regionalnega tekmovanja razvija nov sistem tekmovanja, ki predvideva povečanje števila ekip z desetih na dvajset, obenem pa tudi ukinitev nacionalnih kvot. Nov tekmovalni sistem naj bi sestavila komisija petih klubov, to so Crvena zvezda, Partizan, Cedevita Olimpija, Budućnost in Cibona.

Napetosti med Cibono in upravnim odborom lige ABA trajajo že več let, a jih je vodstvu tekmovanja vedno znova uspelo vsaj začasno zgladiti. A kot poročajo Sportske novosti, se zdi, da bi lahko tokrat dokončno počilo.

Zagrebški klub trenutno na lestvici zaseda predzadnje mesto, kar pomeni, da bi se po obstoječih pravilih za obstanek v Ligi ABA morala pomeriti proti podprvaku Lige ABA 2. Vendar bi lahko ob razširitvi tekmovanja med elito ostala kljub porazu v končnici, bi pa za povabilo morala plačati kar 400.000 evrov, znesek, ki je trenutno za Cibono nedosegljiv.

Hrvati so nad obravnavo vodstva ogorčeni, saj bi kot ena izmed štirih ekip ustanoviteljic tekmovanja (skupaj z ljubljansko Olimpijo, Budućnostjo in KK Bosno) pričakovali, da bodo imeli v Ligi ABA uglednejši status.

"Težava je v tem, da so se z leti pravila spreminjala in prilagajala, da so ustrezala katerim od 'velikih' klubov in klubov, ki so bili za vodstvo tekmovanja pomembni. Za ljudi v Ciboni, ki že dolgo razmišljajo o tem, ali se jim splača biti v takšni ligi ali pa se bodo preusmerili v tekmovanje v evropskih pokalih, je bilo to stališče kaplja čez rob," pišejo Sportske novosti.