Zadovoljni, ker so v ključnih minutah pokazali karakter

Izgledalo je, kot da ima Olimpija proti Ciboni vse v svojih rokah. A v zaključku tretje četrtine je domačim uspel delni izid, s katerim so nadoknadili devet točk zaostanka in prešli v prednost. Zmaji so bili v velikih težavah, ni jim stekel met z razdalje, dokler se ni v zadnjem delu, ko je bilo to najbolj pomembno, v svojem slogu razigral Jaka Blažič. Tekmo je na stran Olimpije prevesil s tremi zadetimi trojkami.

"Dobra stvar tekme s Cibono je, da smo v zadnji četrtini pokazali karakter, kljub temu da smo zaostajali z devetimi točkami razlike. Uspeli smo obrniti tekmo v našo korist in na koncu smo zabeležili zmago. Naša igra zagotovo ni bila idealna, kljub temu pa smo si to zmago prigarali. Vesel sem za celotno ekipo, ker smo si zmago resnično zaslužili. V zadnjih tednih delamo zelo dobro in prepričan sem, da smo napravili korak naprej po tej težki tekmi," je po tekmi povedal slovenski reprezentant.

Cibona bi se z morebitnim slavjem Ljubljančanom približala na vsega zmago razlike, tako pa so slovenski predstavniki naredili nov pomemben korak na poti do najboljših šest mest, ki prinašajo nadaljevanje sezone. Trenutno so peti, šesta je Igokea, Cibona pa sedma, a ima kar tri zmage manj.