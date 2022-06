Cibona tik pred stečajem

Danes je to potrdil tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević: "Cibona z mestom nima težav, njeni dolgovi do mesta in mestnih institucij znašajo manj kot 10 odstotkov vseh dolgov. Kljub temu, da teh ni pokrila in po pravilih zaradi dolgov tudi ni morala pridobiti financiranja iz mestnega proračuna, smo našli rešitev za uporabo dvorane, kar ni bilo najlažje."

Prav tako je navedel, da je treba krivdo iskati v upravi, ki je klub pripeljala do takšnega položaja in stari mestni upravi, ki je to dovolila.

Pretekli konec tedna je Cibona osvojila 20. hrvaški naslov in prvo dvojno krono v zadnjem desetletju. Trenutno je klub brez direktorja ali predsednika, edina pooblaščena oseba je finančni direktor Ivan Matašić. Od 21. junija bodo imeli račun blokiran za natanko dva meseca, nato pa bo najverjetneje stekel stečajni postopek.

Zagrebški velikan je bil leta 1985 in 1986 dvakrat zapored evropski prvak.