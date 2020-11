Cibona zlahka odpravila povsem razglašeno Koper Primorsko

Košarkarji Kopra Primorske so doživeli peti poraz v ligi Aba in ostajajo edina ekipa brez zmage v tekmovanju. Cibona jim je zadala najvišji poraz v sezoni, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da so Koprčani dosegli zgolj 50 točk oziroma najmanj v petih tekmah.

Igralci trenerjaAndreja Žaklja niso bili dostojen tekmec. Odpovedali so v vseh elementih in bili povsem brez moči proti ekipi, ki je v dosedanjih štirih tekmah zabeležila le eno zmago. Zagrebčani so imeli že po prvih desetih minutah dvomestno prednost, ki so jo v tretji četrtini povišali na +23.

Ob omejenem igralskem kadru - na klopi je sedelo le deset igralcev, med strelce pa se jih je vpisalo šest - je največ točk za Koper Primorsko, ki je imela 22 izgubljenih žog (Vončina 8), dosegel Urban Durnik (13), po dvanajst pa sta jih zbrala Jurij Macura (7 skokov, trojke 2:4) in Erjon Kastrati (trojke 1:8).

Koper Primorsko v naslednjih dveh krogih čakata dve zahtevni preizkušnji. V nedeljo, 8. novembra, bo gostila Crveno zvezdo, 14. novembra pa sledi gostovanje pri Mornarju.