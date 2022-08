Cilj je, da bi bilo nihanj v igri čim manj

Luka Dončić je bil zopet prvo ime srečanja. Dosegel je 25 točk, 11 skokov in osem asistenc.

Poletje brez poraza so slovenski košarkarji v četrtek nadaljevali v dvorani Zlatorog, kjer Estonci na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za SP prihodnje leto niso imeli pravih možnosti. "Težka tekma. Estonci so se dobro borili. Njihova značilnost je, da igrajo vseh 40 minut na polno – ne glede na rezultat, za kar jim čestitam. Na koncu je pomembna samo zmaga in končna razlika," je po obračunu razmišljal Aleksej Nikolić.

Po zadržanem začetku, ko so gostje povedli celo za sedem točk, so Slovenci na krilih zopet razigranega Luke Dončića prevzeli vajeti igre, tako da zmaga ni bila pod vprašajem. V drugem polčasu so se gostje najbolj približali na začetku zadnje četrtine, ko je semafor kazal 79:68.

"Cilj je, da v igri ne nihamo, da ne igramo po valovih. Mislim, da nam je to tokrat dobro uspelo. Znali smo odgovoriti na njihov pritisk," je bil s prikazanim zadovoljen Nikolić.