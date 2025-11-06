'Cilj je, da pridemo v drugi del in kljubujemo dolgi sezoni'

Zasedba Cedevite Olimpije se je vrnila na zmagovalne tirnice. Ljubljančani so v okviru šestega kroga rednega dela Evropskega pokala gostovali v Romuniji in premagali domačo U-BT Cluj-Napoco z rezultatom 93:87. Za četo glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića je to četrta zmaga v skupinskem delu Evropskega pokala, na svojem računu pa imajo še dva poraza. Z drugo zmago v gosteh zmaji ostajajo pod vrhom skupine A in nestrpno pričakujejo niz štirih tekem pred domačo publiko.

Obračun so sicer bolje začeli domači, ki so prvo četrtino dobili s sedmimi točkami prednosti (22:15). Ko so se domačini v drugi četrtini oddaljili na deset točk prednosti, so Ljubljančani odločno odgovorili in se na glavni odmor odpravili s petimi točkami prednosti (39:44). V drugem polčasu so navijači v BT Areni videli izenačen obračun, v katerem so v zaključku zadnje četrtine, ko je bilo to najbolj pomembno, na parketu zagospodarili Ljubljančani in na koncu slavili zmago.

"Zelo pomembna zmaga za nas. Na gostujočem igrišču je bilo s tako atmosfero težko narediti preobrat po slabšem začetku. Naš cilj je, da pridemo v drugi del tekmovanja in kljubujemo dolgi sezoni. Minulo sezono smo začeli z dvema zmagama in nato vrsto porazov, igrali smo dobro in zaključili v četrtfinalu. Zadovoljen sem z začetkom te sezone, a smo še na začetku. V Beogradu smo premagali Hapoel, zmagali tudi v gosteh pri Cluju, žal izgubili doma proti Neptunasu. Pomembno je, da se igralci zavedajo, da so gostovanja težka. Liga Aba in EuroCup nista lahki tekmovanji," je bil izčrpen po lepi zmagi strateg zmajev Zvezdan Mitrović.

"V igro smo vstopili počasneje in z velikim pritiskom domače množice, ki je poskrbela za odlično atmosfero. Ko smo ujeli ritem in začeli igrati po načrtu, je naša igra začela izgledati boljše, s tem pa nam je uspelo tekmo zaključiti v našo prid," je povedal Thomas Kennedy, ki je Romunom zabil 12 točk in imel še osem skokov.

Umoja Gibson je dosegel 15 točk. Imel je še osem aistenc. FOTO: Cedevita Olimpija icon-expand

V četrtek se bodo slovenski prvaki vrnili v Ljubljano v poznih večernih urah in v petek začeli s pripravami na nedeljski obračun z Vienno v regionalni AdmiralBet Ligi ABA. Dvoboj se bo v Stožicah začel ob 19.30. To bo prva od štirih zaporednih domačih tekem za Ljubljančane – po obračunu z Vienno v Stožicah sledijo še dvoboji proti Umani Reyer, Crveni zvezdi in Hamburgu.

"Vedeli smo, da bomo morali biti proti Cluju zelo disciplinirani. Sedeminosemdeset prejetih točk ne pomeni nujno slabe obrambe. Sam mislim, da smo bili solidni. Molinar in Russell sta do svojih točk prišla z veliko posestjo žoge, ostali se niso uspeli razigrati. To je bilo ključno za zmago. Tekmec je povedel, a smo ostali zbrani in se uspeli vrniti v igro. V drugem polčasu smo zadeli pomembne mete za zmago v gosteh," pa je avanturo v Romuniji pokomentiral odlični Aleksej Nikolić, ki v tekoči sezoni zares blesti.

Thomas Kennedy FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za Cedevito Olimpijo je proti Cluju 17 točk dosegel DJ Stewart. Umoja Gibson je sledil s 15 točkami, Aleksej Nikolić jih je dodal 14, Thomas Kennedy pa 12. V zeleno-oranžni zasedbi se je med strelce vpisalo devet igralcev. V prvi peterki je tekmo začel William McNair Jr., ki je tekmo zaključil s štirimi točkami, na začetku zadnje četrtine pa odšel na klop po bolečini v stopalu.