'Cilj je s stoodstotnim izkupičkom končati uvodni del kvalifikacij'

Prvi cikel spremenjenih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2027 se zaključuje s torkovimi tekmami. Slovenske košarkarice čaka gostovanje na Nizozemskem. Kvalifikacije se bodo nadaljevale spomladi, ko bodo Slovenke v drugem ciklu marca prihodnje leto najprej gostovale v Latviji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenke so prvi dve kvalifikacijski tekmi odigrale z odliko. Domači zmagi 77:66 nad Latvijo je sledila gostujoča 87:65 nad Estonijo, na kateri so varovanke novega slovenskega selektorja Davida Gasparja vse dvome o zmagovalkah pravzaprav rešile že v prvi četrtini. Gonilna sila je bila odlična Eva Lisec, Slovenke pa so se izkazale z zelo kolektivno igro, saj je kar peterica košarkaric dosegla dvomestno število točk.

Teja Oblak FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nekaj strahu je v ekipo sicer vnesel zaključek prvega polčasa, ko je Teja Oblak v borbi za žogo prejela močan udarec v obraz, ki pa k sreči ni pustil hujših posledic.

Nizozemske so na prvih dveh tekmah gostovale. Najprej so z 92:54 premagale Estonijo in nato z 62:89 izgubile v Latviji. Na FIBA svetovni jakostni lestvici jih najdemo 33 mest za Slovenkami, in sicer na 56 mestu.

Slovenska kapetanka je tako nared za torkovo tekmo z Nizozemsko. V starem sistemu kvalifikacij bi se reprezentantke v teh dneh že vrnile v svoje klubske sredine, a novi sistem prinaša še tretjo tekmo v sedmih dneh. Tako je bolj kot trening pomembna regeneracija igralk. To delo v slovenskem taboru odlično opravljajo trener za telesno pripravo Benjamin Ograjšek ter fizioterapevtki z zlatimi rokami Eva Komplet in Anja Šajn. Trojica je imela veliko dela takoj po sobotni tekmi v Talinu ter ob nedeljskem pozno popoldanskem prihodu v nizozemski Almere.

Lea Debeljak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija in Nizozemska sta doslej odigrali sedem medsebojnih tekem, na katerih so bile #rakete uspešnejše trikrat. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili 7. julija 2012, ko so bile prav na tokratnem prizorišču s 73:64 boljše gostiteljice. "Dve tretjini naloge v tem ciklu sta opravljeni. Seveda si tudi na Nizozemskem želimo zmage in tako s stoodstotnim izkupičkom končati uvodni del kvalifikacij. Po odigranih dveh tekmah v štirih dneh se moramo predvsem dobro regenerirati. Strokovni štab je že pripravil analizo tekmic in v tem dnevu in pol se bomo nanje dobro pripravile. Znova moramo prikazati kolektivno igro, narekovati ritem in verjamem v dober rezultat," je za uradnoi psletno nstran KZS dejala Lea Debeljak.

S torkovimi tekmami se uvodni cikel kvalifikacij za EuroBasket zaključuje. Kvalifikacije se bodo nadaljevale spomladi, ko bodo Slovenke v drugem ciklu 11. marca prihodnje leto najprej gostovale v Latviji, se 14. marca doma pomerile z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako na domačem parketu še z Nizozemsko. Napredovanje v drugi kvalifikacijskih krog si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Eva Lisec FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Žensko evropsko prvenstvo v košarki bodo med 16. in 27. junijem 2027 gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska. Že 41. izvedba prvenstva stare celine bo potekala v Vilniusu, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v Litvi.

Lea Bartelme FOTO: Maryland icon-expand

Lea Bartelme zaradi poškodbe kolena že zaključila sezono

Mlada slovenska reprezentantka Lea Bartelme, ki se je v letošnjem poletju podala na študij na univerzo Maryland, bo zaradi poškodbe kolena izpustila preostali del letošnje sezone. Kot so pokazali podrobni zdravstveni pregledi, si je organizatorka igre na tekmi konec tedna natrgala sprednjo križno vez. Lea Bartelme je sicer v prvih štirih odigranih tekmah sezone za Maryland v povprečju dosegala 6,8 točke, tri skoke in slabe štiri podaje na tekmo.