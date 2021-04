Cinkarna Celje in Triglav do vodstva z 1:0

V Kranju sta ekipi bili boj za zmago do zadnje sekunde. V izredno izenačeni končnici je Gala Kramžardobri dve minuti pred koncem gostiteljicam zagotovila vodstvo s 53:52, dekleta so nato zapravljale napade na obeh straneh in Kramžarjeva je 41 sekund ped koncem s prostega meta dvignila na +2. Odločilen je bil zadeti prosti met Ajde Burgar 17 sekund pred koncem za 55:52. Ana Šarić je sicer poskušala z metom za tri točke, da bi izsilila podaljšek, a bila pri tem neuspešna. Gostje so dobil tudi zadnji skok, a je tudi Sara Meden zgrešila zadnji met za izenačenje. Vsekakor so Ljubljančanke dokazale, da gre v nadaljevanju pričakovati napet polfinale.

Pri Triglavu je bila s 16 točkami najbolj učinkovita Rebeka Abramovič, Burgarjeva je dosegla 14 točk, Kramžarjeva pa je sedmim točkam dodala kar 10 skokov. Za Ježico je Neža Šrotdosegla 13 točk, Šarićeva pa 11.

Cinkarna brez milosti za Tosamo

Že pred tem so košarkarice Cinkarne Celja premagale Tosamo Ledito z 91:31. Zmagovalec je bil odločen že v prvem delu, ki so ga Celjanke dobile z 32:3, saj košarkarice iz Grosupljega skozi celo tekmo niso dosegle toliko točk, kot je to uspelo Celjankam v prvem delu. Pri Celjankah, kjer so priložnost za igro dobile vse igralke, je z 19 točkami izstopala Snežana Bogičević. Na nasprotni strani je Urša Žibertdosegla 10 točk.

Naslednji tekmi bosta na sporedu v sredo.