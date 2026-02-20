Naslovnica
Košarka

Cinkarna Celje osmič zapored zmagovalka državnega pokala

Šenčur, 20. 02. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
STA
Košarkarice Cinkarne Celje so slavile v finalu pokala.

Košarkarice Cinkarne Celje so dvajsetič in osmič zapored postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Šenčurju so bile boljše od Maribora z 69:52.

Varovanke trenerja Damirja Grgića so v Šenčurju upravičile vlogo favoritinj in podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike na slovenskih parketih. Poraza v finalih ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu. To je bil njihov 16. zaporedni naslov v domačih tekmovanjih.

Celjanke so dvanajstič zapored nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat, petkrat v prejšnjem stoletju ter v sezoni 2013/14. Maribor po tretjem nastopu v finalu pokala ostaja pri enem naslovu iz leta 2004.

Cinkarna Celje je zadnjih osem finalov pokala dobila s povprečno razliko slabih 24 točk. Zgolj enega od teh finalov je dobila z enomestno razliko, 2023 v Slovenskih Konjicah proti Triglavu (72:67).

Mariborčanke so kljub porazu s 17 točkami razlike zadovoljne zapustile parket s srebrnimi medaljami. Čeprav so Celjanke vodile že z 29 točkami prednosti, so se do konca borile in v zaključku tekme prišle do častnega poraza.

Naziv najkoristnejše igralke finala je osvojila članica Celja iz Senegala Ndioma Kane, ki je zbrala 16 točk in 9 skokov, prva strelka finala pa je bila Maja Uranker z 19 točkami. Pri Mariborčankah je do dvomestnega števila točk prišla le Aneja Stojko (13).

košarka državni pokal cinkarna celje

