Cinkarna Celje osmič zapored zmagovalka državnega pokala

Varovanke trenerja Damirja Grgića so v Šenčurju upravičile vlogo favoritinj in podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike na slovenskih parketih. Poraza v finalih ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu. To je bil njihov 16. zaporedni naslov v domačih tekmovanjih.

Celjanke so dvanajstič zapored nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat, petkrat v prejšnjem stoletju ter v sezoni 2013/14. Maribor po tretjem nastopu v finalu pokala ostaja pri enem naslovu iz leta 2004.

Cinkarna Celje je zadnjih osem finalov pokala dobila s povprečno razliko slabih 24 točk. Zgolj enega od teh finalov je dobila z enomestno razliko, 2023 v Slovenskih Konjicah proti Triglavu (72:67).

Mariborčanke so kljub porazu s 17 točkami razlike zadovoljne zapustile parket s srebrnimi medaljami. Čeprav so Celjanke vodile že z 29 točkami prednosti, so se do konca borile in v zaključku tekme prišle do častnega poraza.