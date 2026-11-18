Ko je Jaylen Hoard 16 sekund pred koncem obračuna med Maccabijem in Olympiacosom vodstvo domače ekipe povišal na 82:77, je bilo slavje Izraelcev bolj kot ne zagotovljeno. Gostujoči košarkar Donta Hall je zaostanek svoje ekipe z dvema uspešnima prostima metoma sicer zmanjšal na tri točke, a vsem navzočim se je zdelo, da je grška usoda bolj kot ne zapečatena.

Potem pa sta sledili dve potezi, o katerih košarkarski svet govori še danes. Najprej si je veliko, skoraj neverjetno neumnost privoščil Yan Madar, ki je, namesto da bi zadržal žogo in šel na črto prostih metov, iz neznanega razloga z razdalje metal na gostujoči koš. Pri tem mu ni uspelo zadeti ničesar in Olympiacos je nenadoma dobil popolnoma nepričakovano bilko upanja. 1,2 sekunde pred koncem tekme je nekdanji igralec ljubljanske Olimpije Codi Miller-McIntyre iz obupa žogo vrgel proti Saši Vezenkovu, ki je bil na sredini terena obkrožen s tremi domačimi košarkarji. Bolgaru je uspel cirkusantski met, s katerim je srečanje poslal v podaljšek. Tam so s 97:95 slavili gosti in tako zadali nov boleč udarec Maccabiju, ki je tako vpisal že svoj deveti poraz v letošnji sezoni Evrolige.