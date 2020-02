Cirkuški met Dončića in ovacije Bobiju zaradi 'pometanja'

Luka Dončić je občinstvo v American Airlines Centru očaral z nekaj cirkuškimi meti, kot je bil koš po osebni napaki Coryja Josepha nekaj sijajnimi podajami in meti za tri točke. Iz igre je bil zelo učinkovit, saj je zadel 10 od 18 metov, od tega tri trojke iz sedmih poskusov, zbral je 33 točk (met za tri 3/7, za dve 7/11). Že ob polčasu je dosegel 17 točk, bolje kot na tekmah pred poškodbo pa je metal tudi proste mete (10/12). Trener Rick Carlisle ga je z igrišča potegnil slabih šest minut in pol pred koncem tekme, saj zmaga ni bila ogrožena. Navijače je v dobro voljo spravil njegov soigralec Boban Marjanović . Popularni Bobi je z metlo žogo spravil nazaj na parket, ko se je zagozdila na vrhu table.

"Lepo je bilo znova igrati. Vedno želiš biti na parketu. Zmaga je pomembna, sploh pred premorom zaradi tekme vseh zvezd. Tako moramo nadaljevati tudi po njej," je dejal zvezdnik Dallasa takoj po tekmi, na kateri je njegovo moštvo že ob polčasu vodilo za 11 točk, vsa vprašanja o zmagovalcu pa rešilo v tretji četrtini, ki so jo Dončić in soigralci dobili za osem točk. "Nisem si mislil, da je dosegel 33 točk. Razigral je soigralce in bil učinkovit, to uspe le največjih igralcem. Res sta se ujela s Porzingisom, njun odnos se razvija. Veseli me, da sta oba odigrala tako tekmo pred odmorom,"je povedal trener Dallasa.