Zlati reprezentant iz Istanbula Saša Zagorac obesil športne copate na klin

Krilni center, ki se lahko pohvali, da je v karieri igral za številne klube, je na Instagramu objavil sliko, na kateri so na obešalniku razvrščeni njegovi dresi. Na obešalnik je obesil tudi košarkarske čevlje, objavo pa opremil s pripisom: ''Košarka, hvala ti''.



36-letni Ljubljančan je otrok ljubljanske Olimpije, kjer je preživel tudi svojo zadnjo igralsko sezono. Košarkarski kruh si je poleg Slovenije služil še v Španiji, Italiji, Rusiji, na Poljskem, v Iranu, Bolgariji, na Madžarskem ter v Bahrajnu."Na parketu se je vedno izkazal z veliko mero borbenosti, med soigralci pa je bil še posebej priljubljen, saj je v slačilnici znal poskrbeti za red in sproščeno vzdušje," so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.



Zlati slovenski reprezentant Saša Zagorac je za člansko reprezentanco zbral 26 uradnih nastopov, kar ga na večni lestvici uvršča na 38. mesto. Zadnjič je dres s slovenskim grbom oblekel točno leto dni po osvojitvi naslova evropskega prvaka, ko se je #mojtim 17. septembra 2018 v Stožicah pomeril s Turčijo.