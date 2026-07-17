Clarkova med tekmo izgubila živce in jezo znesla nad sodnico

Prvi nabor iz leta 2024 Caitlin Clark je sredi druge četrtine na tekmi proti Golden State Valkyries zaključevala napad s polaganjem na koš in padla po stiku s Kiah Stokes. Trikratna udeleženka All-Star tekem je po kontaktu v obrambo zaradi udarca vidno šepala. Po dosojeni osebni napaki njeni soigralki Aliyah Boston je Clarkova izkoristila priložnost za verbalni napad na sodnico Gerdo Gatling, ki bi morala po mnenju Clarkove nad njo piskati osebno napako.
24-letnica je zaradi udarca v nogo zapustila parket, a se pred koncem tekme vrnila in pomagala soigralkam, kar je bilo na koncu premalo, saj so košarkarice Golden State Valkyries slavile z rezultatom 88:75.
"Preostanek tekme sem morala odigrati z udarnino. To je absurdno," je po tekmi dejala Clarkova. "Sodnica je rekla, da sem jaz prva naredila stik, a kljub temu me ne moreš udariti s kolenom v nogo in podreti," je še dodala trikratna udeleženka All-Star tekem.
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