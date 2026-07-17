Clarkova med tekmo izgubila živce in jezo znesla nad sodnico

Prvi nabor iz leta 2024 Caitlin Clark je sredi druge četrtine na tekmi proti Golden State Valkyries zaključevala napad s polaganjem na koš in padla po stiku s Kiah Stokes . Trikratna udeleženka All-Star tekem je po kontaktu v obrambo zaradi udarca vidno šepala. Po dosojeni osebni napaki njeni soigralki Aliyah Boston je Clarkova izkoristila priložnost za verbalni napad na sodnico Gerdo Gatling , ki bi morala po mnenju Clarkove nad njo piskati osebno napako.

24-letnica je zaradi udarca v nogo zapustila parket, a se pred koncem tekme vrnila in pomagala soigralkam, kar je bilo na koncu premalo, saj so košarkarice Golden State Valkyries slavile z rezultatom 88:75.

"Preostanek tekme sem morala odigrati z udarnino. To je absurdno," je po tekmi dejala Clarkova. "Sodnica je rekla, da sem jaz prva naredila stik, a kljub temu me ne moreš udariti s kolenom v nogo in podreti," je še dodala trikratna udeleženka All-Star tekem.