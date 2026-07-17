Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Clarkova med tekmo izgubila živce in jezo znesla nad sodnico

Indiana, 17. 07. 2026 18.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Caitlin Clark

Prva zvezda ženske ameriške košarke Caitlin Clark se je na tekmi lige WNBA znesla nad sodnico Gerdo Gatling. Do incidenta je prišlo na tekmi proti Golden State Valkyries sredi druge četrtine, ko je bila po mnenju Clarkove nad njo storjena osebna napaka, a je sodniška piščalka ostala nema.

Caitlin Clark
Caitlin Clark
FOTO: AP

Prvi nabor iz leta 2024 Caitlin Clark je sredi druge četrtine na tekmi proti Golden State Valkyries zaključevala napad s polaganjem na koš in padla po stiku s Kiah Stokes. Trikratna udeleženka All-Star tekem je po kontaktu v obrambo zaradi udarca vidno šepala. Po dosojeni osebni napaki njeni soigralki Aliyah Boston je Clarkova izkoristila priložnost za verbalni napad na sodnico Gerdo Gatling, ki bi morala po mnenju Clarkove nad njo piskati osebno napako.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

24-letnica je zaradi udarca v nogo zapustila parket, a se pred koncem tekme vrnila in pomagala soigralkam, kar je bilo na koncu premalo, saj so košarkarice Golden State Valkyries slavile z rezultatom 88:75.

"Preostanek tekme sem morala odigrati z udarnino. To je absurdno," je po tekmi dejala Clarkova. "Sodnica je rekla, da sem jaz prva naredila stik, a kljub temu me ne moreš udariti s kolenom v nogo in podreti," je še dodala trikratna udeleženka All-Star tekem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka Caitlin Clark sodnica

Marko Milić prepričan: V roku enega leta bodo ti fantje nosilci v članski reprezentanci

24ur.com Sodnica izključila Slovenca, ker je dvignil glas nad svojim varovancem
24ur.com Nepričakovano slovo za Martino, Luka Jezeršek jo je povabil v svojo ekipo
24ur.com Tragedija na Grobniku: sodnik ob nesreči podlegel poškodam
24ur.com Tyson proti Paulu: O zmagi odločila sodniška odločitev
24ur.com Nevsakdanja zahteva nevedne zvezdnice, sodnica pa v šoku: 'To je otrok'
24ur.com Vanessa Bryant: Da bi dosegla pravico za moža in hčer, bi šla v pekel in nazaj
Moskisvet.com Slovenka porazila najlepšo teniško igralko, ta je izgubila živce
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako simpatično razkrila spol otroka
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
vizita
Portal
Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Če je to vaša PIN koda, jo nemudoma spremenite
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
moskisvet
Portal
Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
V večjem delu države izjemno sušne razmere, nekaj olajšanja bodo prinesle padavine prihodnje dni
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804