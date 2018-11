Cleveland brez Jamesa na dnu vzhoda, Embiid z 41 točkami potopil Clipperse

Cleveland ostaja pri zgolj zmagi, potem ko je gladko izgubil dvoboj z Denverjem. Pri slednjem se je s 23 točkami najbolj izkazal španski rezervist Juan Hernangomez. Pri domačih je s 17 točkami prednjačil Jordan Clarkson.

Ni več neporaženih ekip

Košarkarji Milwaukee Bucks so v severnoameriški ligi NBA doživeli prvi poraz, tako da zdaj ni več neporažene ekipe. Na gostovanju v Bostonu so izgubili s 113:117. Zdaj imajo razmerje v zmagah in porazih 7-1. Milwaukee, ki je na vrhu vzhodne konference skupaj s Torontom, je izgubil kljub novi dobri predstavi Giannisa Antetokounmpa. Ta je tekmo končal s 33 točkami in 11 skoki. Na drugi strani je imel Boston več razpoloženih igralcev, šest jih je doseglo dvomestno število točk, največ med njimi pa KyrieIrving, ki je zbral 28 točk. Kelti so do zmage prišli predvsem po zaslugi trojk, teh so namreč zadeli zanje rekordnih 24, od tega Irving šest. Največ točk v večeru so dosegli Sacramento Kings, ki so v Atlanti zmagali s 146:115. De'Aaron Fox je blestel pri gostih, dosegel je svojega prvega trojnega dvojčka z 31 točkami, 15 podajami in desetimi skoki.

Strelsko razpoloženi so bili tudi Portland Trail Blazers, ki so New Orleans premagali s 132:119. Prvi strelec ekipe je bil Damian Lillards 26 točkami, pri poražencih je Julius Randlezbral še tri točke več. Charlotte Hornets so doma izgubili proti Oklahoma Cityju s 107:111, pri čemer je Russell Westbrookza zmagovalce dosegel 29 točk, deset podaj in osem skokov. Philadelphia 76ers pa so premagali Los Angeles Clippers s 122:113, Joel Embiidje za domače zbral kar 41 točk in imel še 13 skokov. Zanj je bila to že šesta tekma v sezoni, v kateri je dosegel vsaj 30 točk in deset skokov.