Cleveland brez težav ugnal oslabljeni Dallas

Košarkarji Dallasa so po zahtevnem nizu gostovanj ter s kopico težav ob poškodbah in kaznih svojih ključnih mož (Luka Dončić, Kyrie Irving, Naji Marshall ...) v noči na soboto v ligi NBA gostili trenutno najbolj vročo zasedbo v prvenstvu Cleveland Cavaliers. Slednja je v American Airlines Centru prišla do zaslužene zmage s 134:122, pri gostih je bil najučinkovitejši Evan Mobley s 34 točkami, pri Mavsih pa Quentin Grimes s 26.

To je bil že četrti zaporedni poraz za četo trenerja Jasona Kidda, ki se tako sooča s svojo drugo večjo rezultatsko krizo v dozdajšnjem delu sezone. Ob Luki Dončiću, ki bo zaradi poškodbe mečne mišice odsoten s košarkarskih parketov vsaj do konca januarja, v kadru Dallasa ni bilo tudi Kyrieja Irvinga in od prej kaznovanega Najija Marshalla. Čeprav so domači dobro vstopili v obračun z vodilnim moštvom vzhodne konference, so gostje v drugi polovici prve četrtine stopili na plin in z delnim izidom 20:0 dobili ta del igre z 32:21.

Dallas nikakor ni našel odgovora za odličnega Evana Mobleyja, ki se je na koncu ustavil pri 34 točkah, 10 skokih in štirih podajah. Konjeniki z nadvse kombinatorno igro v napadu, kjer žoga neverjetno hitro kroži med igralci, vselej najdejo prostega košarkarja, ki običajno z uspešnim metom zaključi začetno zamisel trenerja Kennyja Atkinsona. Ta se je decembra 2024 zasluženo razveselil naziva trenerja meseca, saj že od začetka sezone piše izjemno zgodbo na klopi Cavsov. Cleveland je v drugi četrtini ohranil visok ritem igre in na odmor odšel s prednostjo 16 točk (69:53). Kidd je poskušal s pogostimi menjavami najti razpoloženo peterko, ki bi se lahko vsaj približala gostom, toda niti dejstvo, da je ob branilcu Quentinu Grimesu, ki je bil s 26 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu Dallasa, še peterica košarkarjev dosegla dvomestno število točk (Jaden Hardy 17, Klay Thompson 16, P.J. Washington 15, Brandon Williams 13 in Daniel Gafford 12), ni pomagalo na poti do želenega rezultatskega zasuka.

Gostujoče moštvo je v zadnjo četrtino vstopilo s prednostjo 15 točk (100:85), ki jo je z zavzeto igro v obrambi in učinkovitim napadom brez težav pripeljalo do srečnega konca. Ob že omenjenem Mobleyju so se pri Clevelandu točkovno izkazali še Caris LeVert (17), Darius Garland (16), Donovan Mitchell (15), Georges Niang (15), Jarrett Allen (11) in Dean Wade (10). Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)