Lahko San Antonio proti Clevelandu prekine niz porazov?

Medtem ko gre Clevelandu v letošnji sezoni predvsem po zaslugi razpoloženega Donovana Mitchella, ki povprečno na tekmo dosega 27,6 točke, precej dobro, pa San Antonio nikakor ne more povezati več zmag zapored. Teksaško moštvo, pri katerem prednjači novinec Victor Wembanyama, je v letošnji sezoni ob kar 29 porazih zabeležilo le pet zmag. Varovanci legendarnega Gregga Popovicha so sezono sicer dobro začeli in na prvih petih tekmah zabeležili tri zmage, potem pa je šlo le še navzdol in v zadnjih dveh mesecih so uspeli premagati le Los Angeles Lakerse in Portland Trail Blazerse.