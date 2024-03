Cleveland ugnal vodilno ekipo lige, Durant junak podaljška v Denverju

Ekipa Orlando Magic je s 101:89 zmagala pri Charlotte Hornets. Paolo Banchero je bil najboljši strelec tekme z 22 točkami. New York Knicks pa niso znali izkoristiti poraza 76ers. Kratkohlačniki so s 100:116 izgubili proti Atlanta Hawks. V vzhodni konferenci so še vedno na četrtem mestu za Cleveland Cavaliers.

Konjeniki pa so tokrat presenetili vodilno ekipo lige Boston Celtics ter s 105:104 prekinili njen zmagoviti niz 11 tekem zaporedoma. Še v zadnji četrtini so Cavaliers zaostajali za 22 točk, po preobratu pa so slavili pomemben skalp. Junak večera je bil Dean Wade, ki je v zadnji četrtini Keltom nasul 20 točk. "To je res dober občutek, moji soigralci so imeli zaupanje vame, da bom zadel te mete," je po zmagi dejal Wade. "Že samo to, da so verjeli vame, mi je vlilo dodatno samozavest in me motiviralo in na srečo se je vse poklopilo," je dodal Wade, ki mu je po zmagi na igrišču čestital tudi domačin iz Clevelanda ter zvezdnik lige NFL Kansas City Chiefs Travis Kelce.