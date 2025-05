Cleveland do prve zmage, Denver po podaljšku do vodstva v seriji

Jamal Murray je bil s 27 točkami najboljši strelec Denverja, Aaron Gordon je dodal 22 točk, Michael Porter Jr. 21, Nikola Jokić pa 20 in še 16 skokov. Domači so v rednem delu tekme največ vodili le za dve točki, podaljšek pa so začeli z delnim izidom 7:0 za vodstvo s 109:102 ter nato do konca prejeli le še dve točki. Dodatni del igre so tako dobili z 11:2.