Cleveland s kar 55 točkami razlike še četrtič v seriji pometel z Miamijem

V severnoameriški košarkarski ligi je znan drugi konferenčni polfinalist. Po košarkarjih Oklahoma City Thunder so se v drugi krog končnice lige NBA uvrstili tudi člani zasedbe Cleveland Cavaliers. Konjeniki so v prvem krogu brez poraza z izidom 4 : 0 v zmagah izločili košarkarje Miami Heat. Cleveland je odločilno četrto tekmo dobil s kar 138 : 83. Uspešni so bili tudi Golden State Warriors, ki so doma s 109 : 106 še tretjič ugnali Houston Rockets in zdaj v seriji na štiri zmage vodijo s 3 : 1.

Prvi nosilci vzhodne konference se bodo v naslednjem krogu, konferenčnem polfinalu, pomerili z Milwaukee Bucks ali Indiana Pacers. Indiana vodi v tej seriji s 3 : 1 v zmagah. Cavaliers so proti floridski ekipi iz Miamija prevladovali na obeh tekmah v domači dvorani. Košarkarji vročice pa niso ustvarili razlike niti, ko se je serija preselila v Miami. Odločilna je bila prevladujoča vsestranska ofenziva Cavaliersov. S to so košarkarji iz Clevelanda postavili temelje za prepričljivo zmago, s katero so Heat poslali na zgodnje počitnice.

Donovan Mitchell je vodil Cavaliers z 22 točkami na tekmi, na kateri je šest igralcev Clevelanda končalo z dvomestnim številom točk. Ker v postavi Clevelanda ni bilo Dariusa Garlanda, ki še okreva zaradi poškodbe prsta na nogi, so Mitchella podpirali De'Andre Hunter z 19 točkami, Ty Jerome (18) in Evan Mobley (17). Mitchell je po odločilni četrti tekmi dejal, da je bil Cleveland odločen, da serijo hitro zaključi. "Sem smo prišli s tem ciljem v mislih," je Mitchell povedal za televizijo TNT. "Držati nogo na njihovem grlu in vratu in še naprej igrati 48 minut košarke."

Ta neusmiljenost je bila očitna že po uvodu, saj je Cleveland po prvi četrtini hitro povečal vodstvo s 43 : 17 proti šokirani zasedbi Miamija. Cavsi so v drugi četrtini stopnjevali pritisk in prednost povečali na kar 45 točk, preden so na polčas prišli z neverjetnimi 72 : 33. Premoč so imeli tudi po polčasu, pri čemer so Cavaliersi ohranili niz točk, da bi nadgradili svojo prednost in si sredi tretje četrtine ustvarili 48 točk prednosti pri izidu 96 : 48. To vodstvo je naraslo na 111 : 63, "pokol" pa se je nadaljeval tudi proti koncu tekme, ko je Cleveland pridivjal proti cilju.

Trener Miamija Erik Spoelstra je dejal, da je ponedeljkov izbruh, ki je sledil sobotnemu udarcu s 124 : 87, še bolj poudaril prepad med obema ekipama. "Prekleto, bilo je ponižujoče," je dejal Spoelstra. "Ta serija je bila ponižujoča. Ti zadnji dve tekmi sta bili sramotni. Toda Cleveland je zelo dobra ekipa, mi pa smo bili precej iracionalni. Kot običajno smo mislili, da imamo možnost zmagati v tej seriji, in pokazali so nam, zakaj nismo bili pripravljeni na to." Liga NBA, končnica, 1. krog, izida tekem:

- vzhodna konferenca:

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 83 : 138

(Cleveland se je uvrstil v 2. krog s 4 : 0 v zmagah)



- zahodna konferenca:

Golden State Warriors – Houston Rockets 109 : 106

(Golden State vodi s 3 : 1 v zmagah) *Opomba: moštva v vsakem krogu končnice igrajo na štiri zmage.