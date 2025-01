Cleveland LeBronu Jamesu pokvaril 40. rojstni dan, nova zmaga Oklahome

Pri L.A. Lakers, ki v drugem delu niso več vodili, je izstopal Austin Reaves s kar 35 točkami in 10 podajami, za trojni dvojček pa mu je zmanjkal en skok. Anthony Davis je dosegel 28 košev in 13 skokov.

Pri zmagovalci so blesteli Jarrett Allen s 27 koši in 14 podajami, Donovan Mitchell je dosegel 26 točk, Evan Mobley pa 20. Svoj izkupiček je Cleveland povišal že na 29 zmag v sezoni, le štirikrat je ekipa doživela poraz.

Visoko zmago so dosegli tudi branilci naslova iz Bostona, ki so se s 125:71 poigrali s Torontom za 11. zaporedno zmago nad kanadsko ekipo. Manj točk je Boston na tekmi nazadnje prejel pred več kot desetletjem (2023), z višjo razliko (56 točk) pa je Boston v ligi slavil le leta 2018 proti Chicagu.

Milwaukee Bucks so obrnili tako rekoč izgubljeno tekmo. Proti Indiani so zaostajali že 19 točk, na koncu pa slavili s 120:112. Grk Giannis Antetokounmpo, ki je bil zaradi bolezni odsoten na zadnjih treh tekmah, je v drugem polčasu našel svoj ritem in tekmo končal s 30 točkami in 12 skoki. V prvem delu je dosegel vsega štiri točke. Brook Lopez je k zmagi dodal 16 točk, igralca s klopi Bobby Portis Jr. in Gary Trent Jr. pa 14.