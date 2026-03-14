Cleveland na krilih Mitchella do prepričljive zmage

Donovan Mitchell je v zmagi Clevelanda dodal 24 točk in osem podaj, James Harden je imel 17 točk ter po sedem skokov in podaj. Evan Mobley je zadel 16 od prvih 20 točk kavalirjev, ki so tokrat metali 62-odstotno iz igre in 72 točk dosegli v raketi. Pri Dallasu je Cooper Flagg dosegel 25 točk. Cleveland (41-26) je četrti na lestvici vzhodne konference lige. Pred njim so še Detroit Pistons (48-18), Boston Celtics (43-23) in tretji New York Knicks (43-25). Jalen Brunson z 29 in OG Anunoby s 25 točkami sta tokrat vodila kratkohlačnike do zmage nad Indiano Pacers s 101:92. Mitchell Robinson je pobral kar 22 skokov. Indiana je po novem porazu podaljšala svoj najslabši niz v zgodovini, brez zmage je že na 12 tekmah zapored in na dnu vzhodne konference.

V Detroitu je Jalend Duren s 30 točkami in 13 skoki popeljal Pistons do slavja nad Memphisom s 126:110. Cade Cunningham je dodal 17 točk in 15 asistenc. Detroit po tretji zaporedni zmagi ostaja vodilna ekipa vzhoda, grizlijem pa so prizadejali sedmi zaporedni poraz. Houston je doma s 107:105 tesno ugnal New Orleans. Rakete je s 32 točkami vodil Kevin Durant, ki je bil v zadnjih sekundah tudi zaslužen za zmago domačih. Dejounte Murray je pri pelikanih vpisal 35 točk. Houston (41-25) se je na tretjem mestu zahodne konference po razmerju zmag in porazov izenačil z Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića. Na vrhu zahoda sta Oklahoma City Thunder (52-15) in San Antonio Spurs (48-18). Volkovi iz Minnesote, ki so prav tako v boju za vrh zahoda, so v San Franciscu premagali Golden State Warriors s 127:117. Junak volkov je bil Anthony Edwards, ki je dosegel 42 točk. Pri bojevnikih je 25 točk vpisal Brandin Podziemski, 20 jih je dodal Kristaps Porzingis.

Toronto Raptors so medtem doma premagali Phoenix Suns s 122:115 in prekinil niz štirih zaporednih zmag Phoenixa. Brandon Igram je dosegel 36 točk, RJ Barrett mu je pomagal z 22 točkami. Pri soncih ni bilo dovolj 34 točk Jalena Grena in 31 točk Devina Bookerja. Portland je doma s 124:114 premagal Utah Jazz, po 25 točk sta prispevala Jrue Holidaz in Scoot Henderson. Los Angeles Clippers pa so za četrto zmago v nizu s 119:108 premagali Chicago Bulls. Kawhi Leonard je bil najuspešnejši z 28 točkami, 26 jih je dodal Bennedict Mathurin.

Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 126:110 Indiana Pacers - New York Knicks 92:101 Toronto Raptors - Phoenix Suns 122:115 Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 105:138 Houston Rockets - New Orleans Pelicans 107:105 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 117:127 Portland Trail Blazers - Utah Jazz 124:114 LA Clippers - Chicago Bulls 119:108