Cleveland nadigral Milwaukee, Miami doma nemočen proti Oklahomi

Giannis Antetokounmpo , ki je Buckse v torek popeljal do zmage v finalu pokala NBA proti Oklahoma City Thunder, je dosegel 33 točk in 14 skokov. Khris Middleton , ki se je vrnil po bolezni, je dosegel 14 točk s klopi za Milwaukee, pri katerih sta Andre Jackson mlajši in AJ Green metala devetkrat iz igre, nobeden pa ni prispeval točke.

Cavaliers, zmagovalci sedmih od zadnjih osmih dvobojev, so izboljšali izid na 15:1 na domačem parketu in dobili še dobre novice zaradi prvega nastopa Maxa Strusa v sezoni, manjkal je zaradi poškodb kolka in gležnja. Strus je v dobrih 19 minutah za Cleveland dosegel devet točk in zadel tri od 20 trojk.

V Philadelphii je zvezdniški center 76ersov Joel Embiid nosil zaščitno masko, ko se je vrnil na tekme po poškodbi in dosegel 34 točk ob zmagi s 108:98 nad Charlotte Hornets. Embiid, za katerega se je pričakovalo, da bo odsoten vsaj do sobote, potem ko je prejšnji teden prejel nenamerni udarec v obraz, je dodal pet skokov, devet podaj, dve ukradeni žogi in dve blokadi.