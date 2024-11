Cleveland ostaja najprijetnejše presenečenje NBA sezone

Košarkarji Cleveland Cavaliers so slavili novo zmago in tudi po gostovanju v Chicagu ostajajo edina neporažena ekipa v ligi NBA. Konjeniki so na krilih 36 točk Donovana Mitchella po preobratu proti bikom slavili s 119:113. San Antonio je s 116:96 premagal Sacramento, Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 45 točk ob zmagi Oklahome.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Konjeniki, ki so podobno kot proti Brooklynu že zaostajali na tekmi v vetrovnem mestu, so po zaostanku devetih točk v tretji četrtini zrežirali preobrat za 12. zmago v sezoni in ostajajo najprijetnejše presenečenje sezone. Kar šest igralcev Clevelanda je tekmo končalo z dvomestnim številom točk, Darius Garland jih je k zmagi dodal 17, Evan Mobley pa 15. Caris LeVert, Georges Niang in Ty Jerome so vsak dodali po 12 točk s klopi. Prvi strelec domače ekipe je bil Zach LaVine s 26 točkami, Coby White in Nikola Vučević sta jih zbrala vsak po 20.

"Tokrat smo morali res globoko pobrskati po sebi in izvleči to zmago," je po tekmi dejal Mitchell in pohvalil soigralce s klopi: "Iskreno, danes nas je rešila klop. Prva peterka je bila malo utrujena, saj imamo kot ekipa na hrbtu tarčo – vsi nas želijo premagati. Vendar pa smo vztrajali in še enkrat zahvala klopi za to zmago. To je timski uspeh." Medtem je francoski zvezdnik Victor Wembanyama s 34 točkami, 14 skoki in šestimi podajami popeljal San Antonio Spurs do domače zmage nad Sacramento Kings, ki so imeli po uvodni četrtini udobno prednost.

Donovan Mitchell FOTO: AP icon-expand

Vendar pa so gostitelji v drugem delu igre prevzeli taktirko in gostom za prevzem vodstva nasuli 38 točk, od tega sedem trojk. Vsi člani začetne peterke teksaške ekipe so končali z dvomestnim številom točk, Julian Champagnie jih je k zmagi dodal 13, veteran Chris Paul pa 12. Košarkarji Oklahoma City Thunderja so prebrodili nedeljski domači poraz proti Golden Stateu in tokrat v gosteh s 134:128 premagali Los Angeles Clippers. Shai Gilgeous-Alexander se je izkazal z blestečo predstavo in za strelski rekord kariere dosegel 45 točk, Jalen Williams je k zmagi dodal 28 točk, Luguentz Dort pa 19. Za Oklahomo je bila to prva tekma brez Cheta Holmgrena, ki bo zaradi zloma medenice po težkem padcu med nedeljskim porazom proti Golden Stateu odsoten najmanj osem tednov. Na preostalih tekmah so Brooklyn Nets v gosteh s 107:105 premagali New Orleans Pelicans, Houston Rockets pa so visoko ugnali Washington Wizards s 107:92. Izidi:

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 113:119 Houston Rockets – Washington Wizards 107:92 New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 105:107 Oklahoma City Thunder – LA Clippers 134:128 San Antonio Spurs – Sacramento Kings 116:96