Cleveland po zmagi nad Miamijem že v končnici

Konjeniki so v dvoboju z vročico dosegli 12. zmago v nizu in si 20 tekem pred koncem rednega dela že izborili mesto v končnici. Zadnji poraz so doživeli 5. februarja, ko so klonili proti Bostonu, od tedaj pa meljejo svoje tekmece. Na tekmi je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell s 26 točkami, izkazal pa se je tudi Evan Mobley s 16 točkami in 13 skoki. Bam Adebayo je za ekipo s Floride dosegel 34 točk, 12 skokov in pet asistenc.