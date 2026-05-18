Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Cleveland poslal najboljšo ekipo vzhoda na dopust

Detroit, 18. 05. 2026 07.19 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
James Harden v dresu Cleveland Cavaliersov še ni doživel poraza

Košarkarji Cleveland Cavaliers so na sedmi tekmi konferenčnega polfinala severnoameriške lige NBA v gosteh premagali Detroit Pistons s 125:94. V finalu vzhoda bodo igrali proti New York Knicks. Prva tekma bo v Madison Square Gardnu v noči s torka na sredo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko so Pistons, sicer najboljši na vzhodu v rednem delu, v Clevelandu z izjemno predstavo izsilili sedmo tekmo na domačem parketu, na njej niso imeli možnosti proti konjenikom. Ti so prevladovali od začetka, imeli že pred polčasom 20 točk naskoka, tudi v nadaljevanju pa se niso ustavili in dovolili domačim, da bi se vrnili. V zadnji četrtini je razlika narasla tudi na 35 točk.

Preberi še Zdaj je uradno: Dončić ne bo osvojil nagrade MVP

Donovan Mitchell je za goste dosegel 26 točk ter dodal še sedem skokov in osem asistenc. S po 23 točkami sta mu sledila Jarrett Allen in Sam Merrill, 21 točk pa je dodal še Evan Mobley. Pri Detroitu je manjkal predvsem učinek Cada Cunninghama, ki je dosegel 13 točk (5:16 iz igre). Štiri točke več je prispeval Dannis Jenkins.

Donovan Mitchell
Donovan Mitchell
FOTO: AP

Detroit je iz igre zadel 30 od 85 metov, medtem ko je Cleveland presegel 50 odstotkov (43:85), čeprav je proste mete izvajal zelo slabo za standarde lige NBA, zadel je le 28 od 44 metov. "To je naslednji korak za nas. Na pripravah sem na tablo zapisal naš izkupiček v zadnjih sezonah v končnici - 11 zmag in 15 porazov. Vse leto smo igrali na način, da moramo veliko dokazati in to se ni spremenilo. Danes smo sami sebi dokazali, da smo na pravi poti," je po tekmi dejal trener konjenikov Kenny Atkinson.

Preberi še ESPN: Gilgeous-Alexander znova MVP rednega dela NBA

Na novinarski konferenci je izpostavil učinek Mitchella in Allena, predvsem slednji je bil v prvih dveh dvobojih na štiri zmage večkrat zadržan pod košema. Na drugi strani trener domače ekipe ni bil posebej razočaran. "Ne morem biti razočaran nad fanti. Seveda to ni način, na katerega smo želeli končati serijo. Fantje so dali vse od sebe, a Cleveland nas je enostavno nadigral. Ta ekipa je izjemna in ne morem biti bolj ponosen, kako se pusti voditi in trenirati," je po porazu o svojih varovancih dejal trener JB Bickerstaff.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

V boju za naslov prvaka so tako ostale še štiri ekipe. V noči na torek bosta boj na zahodu začela Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, ekipi z najboljšim izkupičkom po rednem delu. Oklahoma je s 4:0 v zmagah izločila Los Angeles Lakers, za katere zaradi poškodbe v končnici ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Spurs so bili s 4:2 boljši od Minnesote. Na vzhodu bo New York, ki je pometel s Philadelphio s 4:0, drugič zapovrstjo igral v finalu konference. Lani je bila boljša Indiana s 4:2 v zmagah. Prva tekma bo v dvorani MSG v noči na sredo.

Izid, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94:125

- Cleveland je napredoval v konferenčni finale s 4:3 v zmagah;

košarka nba cleveland

ESPN: Gilgeous-Alexander znova MVP rednega dela NBA

24ur.com Harden vodil Cleveland do zmage in zaključne žogice
24ur.com New York Knicks po 25 letih znova v konferenčnem finalu
24ur.com Presenečenje: Philadelphie poslala Boston na predčasni dopust
24ur.com Indiana še drugič šokirala nabito poln Madison Square Garden
24ur.com V polfinale novega pokala še Atlanta in Houston
24ur.com Uvodne zmage v končnici za Philadelphio, Boston, Sacramento in NY Knicks
24ur.com New York že na pol poti konferenčnega finala
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
18. 05. 2026 08.23
Nič več ne gre po načrtu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
vizita
Portal
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
cekin
Portal
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je premagal človeški rekord na polmaratonu
Humanoidni robot je premagal človeški rekord na polmaratonu
Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"
Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713