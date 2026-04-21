Košarka

Cleveland povedel z 2:0, Minnesota izenačila proti Denverju

Cleveland, 21. 04. 2026 09.11 pred 3 minutami 3 min branja 0

A.V. STA
Donovan Mitchell

Donovan Mitchell in James Harden sta skupaj dosegla 58 točk ter popeljala Cleveland Cavaliers do še druge zmage nad Toronto Raptors, tokrat s 115:105. S tem so konjeniki v boju na štiri zmage v prvem krogu končnice vzhoda povedli z 2:0. Liga NBA je podelila prvo nagrado, in sicer najboljši obrambni igralec je Francoz Victor Wembanyama.

Četrti nosilec Cleveland, ki je prvo tekmo dvoboja prepričljivo dobil s 126:113, se je znova izkazal za premočnega za petopostavljeni Toronto. Tokrat je Donovan Mitchell dosegel 30 točk, vključno s štirimi trojkami, James Harden pa je k zmagi dodal 28 točk, pet skokov in štiri podaje. Odličen večer je imel tudi Evan Mobley s 25 točkami, saj je zadel 11 od 13 metov.

"To je bila tekma superzvezdnikov. Ti trije so nas popeljali do zmage," je po tekmi dejal domači trener Kenny Atkinson. "Zadeli so pomembne mete. Mislim, da je imel James v drugem polčasu štiri ukradene žoge, torej odlična tudi obramba. Evan je bil res dober v obrambi, Don pa je zadel nekaj neverjetnih, nadnaravnih metov. Zato tudi so zvezdniki."

Mitchell pa je o skupnem prispevku s Hardnom dejal: "James to počne že malo dlje kot jaz, ampak oba to delava že dolgo: skušava najti različne načine za zmago. Ne glede na to, ali gre za podaje, skoke, obrambo ... Ko imaš dva igralca, ki poskušata doseči isto stvar, to zagotovo pomaga ekipi."

Prvi strelec Toronta je bil Scottie Barnes s 26 točkami, RJ Barrett pa jih je dodal 22. Dvoboj se zdaj seli v Toronto. Medtem pa so New York Knicks zapravili skoraj zanesljivo zmago, saj so presenetljivo izgubili proti Atlanta Hawks s 106:107, s čimer je boj za drugi krog končnice izenačen na 1:1.

Zvezdnik Hawksov C.J. McCollum je 5,6 sekunde pred koncem zgrešil dva prosta meta, kar je kratkohlačnikom sicer dalo kanček upanja, a Mikal Bridges je zgrešil svoj met in ni mogel preprečiti poraza. Liga NBA pa je že sporočila prvega prejemnika nagrade za redni del sezone. Prvič v zgodovini lige je bil nekdo soglasno izbran za najboljšega obrambnega igralca lige: Victor Wembanyama iz San Antonio Spurs. Dvaindvajsetletni Francoz je obenem tudi najmlajši igralec s to nagrado od njene ustanovitve v sezoni 1982/83.

Wembanyama je bil v svoji prvi sezoni v ligi NBA novinec leta, v svoji tretji pa je tudi med tremi finalisti za najprestižnejšo nagrado sezone za najkoristnejšega igralca (MVP). Poleg njega sta v boju še lanski MVP Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander ter dosedanji trikratni MVP Srb Nikola Jokić, medtem ko je slovenski as Luka Dončić dokončno izpadel iz boja.

Izenačen je tudi dvoboj prvega kroga zahodne konference med Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves, potem ko so volkovi dobili drugo tekmo dvoboja s 119:114.

Liga NBA, končnica, prvi krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 115:105

- Cleveland vodi z 2:0 v zmagah;

New York Knicks - Atlanta Hawks 106:107

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

- zahodna konferenca:

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 114:119

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

* Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

košarka liga nba končnica cleveland cavaliers toronto raptors

