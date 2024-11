Cleveland še brez poraza v NBA, spodrsljaj San Antonia

Cleveland Cavaliers ostajajo edina neporažena ekipa lige NBA. Po domači zmagi s 105:100 nad Brooklyn Nets so konjeniki na 11. tekmi severnoameriške košarkarske lige dosegli še 11. zmago. Medtem pa so San Antonio Spurs doma tesno s 110:111 klonili proti najslabši ekipi zahoda Utah Jazz.

Gosti iz Brooklyna so sicer 11 minut pred koncem tekme še vodili s 85:72. Gostitelji so nato v zadnjih minutah z nizom 11:0 preobrnili tekmo v svojo korist. Cavaliers so nato zadnjo četrtino dobili s 35:18. Pri konjenikih je izstopal Evan Mobley s 23 točkami in 16 skoki, 22 točk je k zmagi dodal Donovan Mitchell. Moštvo iz Ohia je dobilo prvih 11 tekem sezone, doslej je le 11 drugim ekipam v zgodovini lige NBA uspel tako dober začetek.

Domači trener Kenny Atkinson je po tekmi priznal, da njegovo moštvo dolgo časa ni igralo na zadovoljivi ravni, vendar je pohvalil vztrajnost svojih varovancev, da so iztržili zmago. "Nismo bili odlični, vendar je to brez dvoma znak res dobre ekipe, da lahko izvleče zmago tudi takrat, ko ne igra najbolje," je po zmagi dejal Atkinson: "To je bila vrnitev od hudiča."

Donovan Mitchell FOTO: AP icon-expand

Medtem pa je francoski čudežni deček Victor Wembanyama kljub dobri predstavi s San Antonio Spurs doma izgubil proti Utah Jazz s 110:111. Gosti so po 23 točkah Collina Sextona in 20 Laurija Markkanena prišli komaj do druge zmage v sezoni in kljub temu ostajajo na zadnjem mestu zahodne konference. Dvajsetletni Wembanyama je blokiral sedem metov in zadel šest trojk; Brook Lopez je bil doslej edini igralec v zgodovini lige NBA, ki mu je to uspelo leta 2017. Lanski novinec leta je skupaj dosegel 24 točk in 16 skokov.

Medtem so Chicago Bulls v gosteh pri v Atlanti premagali Hawks s 125:113. Kar osem igralcev Chicaga je končalo z dvomestnim številom točk, pri čemer je Ayo Dosunmo vodil z 19 s klopi, Zach LaVine, Nikola Vučević in Coby White pa so vsi dosegli po 18 točk. Los Angeles Clippers so dosegli šesto zmago na desetih tekmah, doma so s 105:100 slavili proti Toronto Raptors. James Harden je za kalifornijski klub dosegel 24 točk, 12 skokov in sedem podaj, Norman Powell je prav tako zbral 24 točk. Ochai Agbaji in Immanuel Quickley sta v dresu Toronta dosegla vsak po 21 točk. Izidi:

San Antonio Spurs - Utah Jazz 110:111 Atlanta Hawks - Chicago Bulls 113:125 Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 105:100 LA Clippers - Toronto Raptors 105:103