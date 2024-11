Cleveland še naprej ne pozna poraza, Denver izgubil

Cleveland z razmerjem zmag in porazov 14-0 na vzhodu vodi pred branilci naslova iz Bostona (10-3) in ekipi Magic iz Orlanda (8-6). Cavaliersi so ob tem dosegli tudi prvo zmago na svoji prvi tekmi medsezonskega turnirja. Donovan Mitchell je k zmagi prispeval 37 točk, Darius Garland pa 29.

Košarkarji Denverja so tokrat brez prvega zvezdnika Nikole Jokića izgubili četrtič v sezoni. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je v osmih minutah na parketu vpisal dve točki, dva skoka in eno blokado. S 24 točkami je bil pri Nuggetsih najbolj učinkovit Michael Porter Jr .

Cleveland je šesta ekipa v zgodovini lige, ki je sezono odprla z izkupičkom 14-0, in prva po Golden State Warriorsih, ti so v sezoni 2015/16 nanizali 24 zaporednih zmag brez poraza.

Pelikane, ki so zabeležili četrto zmago ob devetih porazih, je z 29 točkami vodil Brandon Ingram, 19 jih je dodal Brandon Boston, 17 pa Trey Murphy.

Branilci naslova medsezonskega turnirja, Los Angeles Lakersi, so obrambo pokala začeli uspešno, s 120:115 so premagali San Antonio Spurse. Anthony Davis je dosegel 40 točk in 12 skokov, LeBron James pa je pomagal s trojnim dvojčkom (15 točk, 16 skokov in 12 podaj). To je njegov četrti zaporedni, kar mu je uspelo prvič v karieri. Za San Antonio je Victor Wembanyama vpisal 28 točk ob 14 skokih in petih podajah.