Cleveland števec zmag premaknil na 16

Košarkarji Cleveland Cavaliers še naprej nadaljujejo zmagoviti pohod v severnoameriški ligi NBA. Konjeniki so se po prvem porazu v sezoni vrnili s prepričljivo zmago proti New Orleans Pelicans, ki so padli z izidom 128:100.

Cavsi so v torek za zgolj kratek čas prekinili niz zmag. Po 15 zmagah zapovrstjo so doživeli poraz proti Boston Celtics. A je šlo zgolj za bežen spodrsljaj, vrnili so se še močnejši in prevladovali nad New Orleansom z zmago pred domačim občinstvom. Cleveland je vedno imel nadzor proti ekipi Pelicans, ki je vpisala deveti poraz v 10 tekmah. Potem ko so ob polčasu vodili s 69-55, so Cavsi v tretji četrtini zagospodarili in bili boljši od New Orleansa s 36-18 in si pred zadnjim delom priigrali 32 točk prednosti, preden so prišli do zmage.

Tokrat so metali trojke kot za stavo. Ty Jerome je zadel kar sedem metov za tri, skupno je prispeval 29 točk, vnel se je tudi Georges Niang, ki je zadel šest trojk in končal pri 20 točkah. Z zmago je Cleveland izboljšal svoj rekord na 16-1 na začetku sezone na vrhu vzhodne konference in lige. Pelicans so padli na 4-12 in ostajajo eno mesto oddaljeni od dna zahodne konference.

Trener Clevelanda Kenny Atkinson je pozdravil Jeromov napad v drugi četrtini, ko je spravil domačo publiko na noge. "Bilo je super. Ti trenutki se v ligi NBA ne zgodijo velikokrat," je dejal Atkinson. "Videti je bilo kot, da bi igral super zvezdnik, čisto iskreno, to je tako redko. Bilo je odlično za občinstvo na tribunah, odlično za ekipo in odlično za Tyja."

Na drugih tekmah je Giannis Antetokounmpo še tretjič tekmo končal z vsaj 40 točkami v sezoni, potem ko je dosegel 41 točk z devetimi skoki in osmimi podajami za zmago Milwaukee Bucks s 122:106 nad Chicago Bulls. Antetokounmpo je bil podprt z 21 točkami Brooka Lopeza in 20 točkami Damiana Lillarda, Milwaukee pa je izboljšal rezultat sezone na 6-9 in se povzpel na 10. mesto vzhodne konference.

V Memphisu se je Joel Embiid izognil nedavni polemiki izven igrišča o stanju forme in dosegel 35 točk, a to ni bilo dovolj, da bi Philadelphii 76ers preprečil poraz proti Grizzlies s 111:117. Sixers v sezoni s poraznim razmerjem 2-12 v zmagah in porazih ostajajo zakoreninjeni na dnu vzhodne konference. Na vrhu zahodne konference so Golden State Warriors prevladovali nad Atlanta Hawks s 120:97 in svoj dosežek izboljšali na 11-3. Warriorsi so povedli sredi prve četrtine in v začetku tretje četrtine vodili za kar 31 točk, preden so dosegli zmago v Chase Centru. Andrew Wiggins je bil najboljši strelec bojevnikov s 27 točkami, Stephen Curry pa jih je dodal 23.

Oklahoma City Thunder, druga najboljša ekipa v zahodni konferenci, je nadaljevala z lovom na Golden State z zmago nad Portland Trail Blazers s 109:99. Težave s poškodbami oslabljenega Phoenix Suns so se nadaljevale, saj je ekipa vknjižila peti zaporedni poraz v domačem obračunu z New York Knicks, ki je slavil s 138:122. Jalen Brunson in Karl-Anthony Towns sta skupaj dosegla 70 točk v izjemni zmagi na gostovanju za Knicks, ki so izboljšali rezultat na 9-6.

Brunson je dosegel sedem trojk z 10 asistencami in dosegel 36 točk, medtem ko je Towns končal pri 34, šest igralcev New Yorka pa je doseglo dvomestno število točk. Košarkarji Dallas Mavericks s slovenskim asom Luko Dončićem bodo naslednjo tekmo v ligi NBA igrali v soboto zjutraj v gosteh pri Denver Nuggets. Dallas je po tretji zaporedni zmagi trenutno na 11. mestu zahodne konference z razmerjem 8-7. Izidi:

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 128:100 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 122:106 Houston Rockets - Indiana Pacers 130:113 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 117:111 Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 109:99 Phoenix Suns - New York Knicks 122:138 Golden State Warriors - Atlanta Hawks 120:97 LA Clippers - Orlando Magic 104:93