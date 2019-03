Cleveland tekmec po meri, da Dallas prekine dolgi niz porazov?

Košarkarji Dallasa so bili na gostovanju v Denverju blizu uspeha, saj so po košu Luke Dončića nekaj sekund pred koncem vodili, nato pa je z zvokom sirene zadel Srb Nikola Jokić in gostitelji so slavili s 100:99. Dončić je bil vnovič blizu trojnemu dvojčku, je pa zgrešil pomemben prosti met. Na tej tekmi je dosegel 24 točk, zbral je še enajst skokov in devet podaj. Slovenski košarkar je še vedno prvi v moštvu v povprečju sezone po doseženih točkah, skokih in podajah: 21 točk, 7,4 skoka in 5,7 podaje. V dobri formi je prav tako novinec Jalen Brunson, ki po premoru za tekmo All Star dosega v povprečju po 16.4 točke na tekmo.

Tekma

Mavericksi so v slabi formi, izgubili so zadnjih sedem tekem, a tudi razmerja pred tem niso bila preveč vzpodbudna. Nazadnje so konec februarja na domačem parketu premagali Indiano, pred tem pa nanizali pet porazov. Kar pomeni, da so na zadnjih 13 tekmah le enkrat zmagali in so daleč od končnice. V skupnem seštevku imajo 27 zmag in 41 porazov.

A Cleveland je tekmec po meri, saj so v skupnem seštevku slabši od Dallasa, dobili so le 17 tekem, izgubili pa kar 52. Nekdanje moštvo LeBrona Jamesa je na predzadnjem mestu lestvice vzhodne konference, slabša je le zasedba New York Knicks. Prvo ime Cavsov je Kevin Love, ki v povprečju dosega dvojnega dvojčka: 18,1 točko na tekmo in 11,1 skoka.

točkovnica

Izid:

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers -:-