Cleveland z novo zmago povečal prednost na vzhodu

Darius Garland je proslavil svoj vpoklic na tekmo vseh zvezd košarkarske lige NBA s 26 točkami, ko so Cleveland Cavaliers visoko ugnali Atlanto Hawks s 137:115 in povečali prednost pri vrhu vzhodnega dela lige. Los Angeles Lakers so prav tako nadigrali Washington Wizards s 134:96.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Darius Garland je bil eden od sedmih igralcev Clevelanda, ki so končali z dvomestnim številom točk za 39. zmago v sezoni. Garland bo skupaj z moštvenim kolegom Evanom Mobleyjem sodeloval na tekmi zvezd naslednji mesec. Garland in Mobley se bosta povezala z Donovanom Mitchellom na vsakoletni revialni tekmi sredi sezone NBA skupaj s trenerjem Cavs Kennyjem Atkinsonom. Ta bo vodil eno od štirih ekip, ki bodo tekmovale v San Franciscu. Atkinson je po četrtkovi zmagi izrazil veselje, da je toliko članov njegove začetne postave prejelo to priznanje, za katero se tokrat slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe ni mogel potegovati, saj je imel premalo tekem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Tako sem ponosen. Tega jim ne moreš vzeti, to bo bomo imeli v svojih življenjepisih do konca življenja. Imeti tri fante v ekipi All-star, to je fenomenalno. To je dobra napoved za našo prihodnost, saj ko imaš v slačilnici takšen talent in značaj, lahko počneš posebne stvari," je dejal Atkinson. Mitchell je dodal 24 točk, Mobley pa je končal z 10 skoki, štirimi podajami in 16 točkami. Ty Jerome je dodal 20 točk, ko je vstopil s klopi. Francoz Zaccharie Risacher je bil najboljši strelec Atlante s 30 točkami, vključno s petimi trojkami, Trae Young je prispeval le 15 točk.

40-letni Lebron James je vodil Lakers do zmage s 24 točkami, 11 podajami in tremi skoki, vključno z drzno trojko na polovici tekme. Los Angeles je v prvem polčasu dosegel 78 točk in ob odsotnosti Anthonyja Davisa, ki ni igral zaradi poškodbe, nadigral Wizards v prestolnici ZDA. Rui Hachimura je dodal 22 točk, Austin Reaves 17, Shake Milton pa 21 točk s klopi. Čarovniki ostajajo najslabša ekipa lige s šestimi zmagami v sezoni.

Donovan Mitchell FOTO: AP icon-expand

Druga najslabša ekipa je Utah Jazz, ki je v Salt Lake Cityju izgubila proti Minnesoti Timberwolves s 113:138. Igralci Memphis Grizzlies so tesno premagali Houston Rockets s 120:119, Portland Trail Blazers pa so brez težav odpravili Orlando Magic s 119:90. Izidi:

Washington Wizards - Los Angeles Lakers 96:134 Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 137:115 Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:138 Memphis Grizzlies - Houston Rockets 120:119 Portland Trail Blazers - Orlando Magic 119:90