Milwaukee do sedme zaporedne zmage brez Antetokounmpa

Milwaukee na razpredelnici vzhodne konference zaseda tretje mesto z razmerjem zmag in porazov 28:14. Pred njim sta ekipi Brooklyn Nets, ki ima eno zmago več, in vodilna Philadelphia 76ers (30:13). Miami Heat Gorana Dragića si četrto mesto deli z Atlanto, obe ekipi imata 22 zmag in 21 porazov. Zasedba Atlanta Hawks je ponoči doživela poraz v gosteh pri Los Angeles Clippers s 110:119, čeprav je kazalo, da bo zmaga šla v Atlanto, saj je v tretji četrtini vodila za 22 točk. A so bili člani kalifornijskega kolektiva v odločilnih trenutkih podjetnejši. Atlanta je tako ostala brez devete zmage po vrsti. Pod obročema sta se razživela rezervista Luke Kennard s štirimi trojkami in Terance Mann, ki je za domačo zmago v dvorani Staples Center soigralčevim 20 točkam dodal 21 točk s klopi. "To je bila težko priborjena zmaga. Pokazali smo veliko srce in pogum,"je bil vesel Kennard po koncu obračuna. Kawhi Leonardje bil v ospredju Clippersov s 25 točkami, medtem ko je pri Atlanti Trae Youngposkrbel za 28 točk. V derbiju moštev iz spodnjega dela lestvic so Cleveland Cavaliers v domači dvorani klonili proti Sacramento Kings s 105:119.

Najslabša ekipa zahodne konference, Minnesota Timberwolves (10:33), ni bila kos košarkarjem zasedbe Oklahoma City Thunder, ki so slavili s 112:103. Sedmo moštvo zahoda, San Antonio Spurs, pa je moralo s 97:100 doma priznati premoč šesti ekipi vzhoda, Charlotte Hornets. Vodilna ekipa lige NBA Utah Jazz je v gosteh premagala Chicago Bulls s 120:95 za še 31. zmago v sezoni.Donovan Mitchell je v statistiko vpisal 30 točk, Rudy Gobert pa je bil blizu trojnega dvojčka z 21 točkami, desetimi skoki in zanj rekordnimi devetimi blokadami.

Košarkarji Houston Rockets so bili doma boljši od Toronto Raptors s 117:99 in so po 20 porazih vendarle prišli do zmage. Houston je pred neslavnim nizom zmago nazadnje slavil 4. februarja. Memphis Grizzlies pa so po podaljšku prišli do domače zmage proti Boston Celtics s 132:126.

Prost večer so imeli vsi trije Slovenci. Luka Dončić z Dallas Mavericks je osmi na razpredelnici zahodne konference, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa zasedajo peto mesto.

Izidi:

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 105:119

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 103:112

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 97:100

Chicago Bulls – Utah Jazz 95:120

Houston Rockets – Toronto Raptors 117:99

Memphis Grizzlies– Boston Celtics 132:126 (podaljšek)

Milwaukee Bucks– Indiana Pacers 140:113

LA Clippers – Atlanta Hawks 119:110