Boston vnovič povedel v seriji

Cavsi so na domačem parketu osupnili prve nosilce vzhodne konference in izenačili serijo, a je Boston stvari hitro vzel znova v svoje roke, ko so zmagali na tretji tekmi. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta skupaj dosegla 61 točk. Tatum je dosegel 33 točk, Brown pa 28. "Želeli smo se samo vrniti," je dejal Tatum, potem ko so svojo prednost povečali na 23 točk, ko so tretjo četrtino začeli z nizom 14-0.

Izid, končnica, 2. krog:

- polfinale vzhodne konference:

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 93:106

(Boston vodi z 2:1 v zmagah)