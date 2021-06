Leonard in George 'utišala' Utah

Kawhi Leonard je tekmo končal s 34 točkami in 12 podajami, medtem ko je Paul George prispeval 31 točk za Clipperse, ki so v Staples Centru igrali pred 8000 gledalci. "Ko moja dva najboljša igralca pokažeta, česa sta zmožna, potem je tudi drugim lažje, saj jim onadva vse pripravita," je po koncu povedal trener ekipe LA Clippers Tyronn Lue. Reggie Jackson in Nicolas Batum sta k zmagi dodala po 17 točk. Za Utah je Donovan Mitchell, ki je na prvih dveh tekmah v povprečju dosegel 41 točk, prispeval 30 točk, a zadnjih sedem minut zaradi zvina desnega gležnja ni igral. "V redu sem. Že danes sem se hotel vrniti na igrišče, a bi bilo škoda tvegati, ker smo takrat že zaostajali za 16 ali 18 točk. Z mano bo vse v redu," je Mitchell po koncu pomiril navijače in napovedal, da bo na četrti tekmi, ta bo v noči na torek po slovenskem času, že nazaj. Joe Ingles je za Jazz dodal 19 točk, Jordan Clarkson 14, Rudy Gobert pa 12 ob desetih skokih.

Utah se je 7:18 pred koncem tekme približal na 95:106, potem pa je Mitchell zapustil igrišče, Clippersi so v slabih dveh minutah naredili serijo 10:0 in visoko vodstvo brez težav zadržali do konca.

Izid, končnica:

- zahodna konferenca, polfinale:

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 132:106

- Utah vodi v zmagah z 2:1.