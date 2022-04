Clippers do rekorda franšize po doseženih točkah na tekmo

LeBron James je bil z 38 točkami najboljši strelec tekme, uspešno se je vrnil tudi Anthony Davis s 23 točkami in 12 skoki, potem ko je zaradi poškodbe izpustil kar 18 tekem. Lakersi so v zahodni konferenci padli na 11. mesto. Zadnje mesto za dodatne kvalifikacije, deseto, ta čas držijo San Antonio Spursi, ki so tokrat premagali Portland Trail Blazers s 130:111.

Boston Celtics so v napeti tekmi za najvišja mesta v vzhodni konferenci premagali Indiana Pacerse s 128:123, 32 točk je dosegel Jaylen Brown, 31 pa Jayson Tatum. Medtem so prvaki Milwaukee Bucksa s 119:153 izgubili proti Los Angeles Clippersom. Clippersi še nikoli v svoji klubski zgodovini niso dosegli toliko točk na tekmi. Blestel je Robert Covington s 43 točkami, od tega 11 trojkami.

Košarkarji Orlando Magica so s 102:80 premagali Toronto Raptorse, oslabljeni Memphis Grizzliesi pa so šokirali najboljšo ekipo prvenstva Phoenix Suns s 122:114. Dillon Brooks je dosegel 30 točk in popeljal Grizlije, ki so igrali brez poškodovanega prvega strelca Jaja Moranta, Desmonda Bana, Stevena Adamsa, Jarena Jacksona in Tyusa Jonesa, do zanesljive zmage.

Izidi:

Washington Wizards - Dallas Mavericks 135:103

(Luka Dončić: 36 točk, 7 skokov, 6 podaj za Dallas)

Orlando Magic - Toronto Raptors 89:102

Boston Celtics - Indiana Pacers 128:123

Houston Rockets - Sacramento Kings 117:122

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 122:114

Milwaukee Bucks - LA Clippers 119:153

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 101:110

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 130:111

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 130:136

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 111:114