Clippers znižali zaostanek

Los Angeles Clippers so proti Dallasu in Utahu že zaostajali z 2:0 v zmagah, a so na koncu obakrat izšli kot zmagovalci. Tretjo tekmo serije so Clippersi dobili s 106:92 in znižali na 1:2. Clippersi so tako prekinili serijo Phoenixovih devetih zaporednih zmag v končnici. Igrali so brez poškodovanega Kawhija Leonarda, glavno breme je tako nosil Paul George, v statistiko je vpisal 27 točk, 15 skokov in osem asistenc.