Clippersi in Kawhi Leonard pod preiskavo zaradi skrivnih izplačil

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA preiskuje obtožbe, da so vodilni možje kalifornijskega kluba Los Angeles Clippers in njihov zvezdnik Kawhi Leonard zaobšli finančna pravila. Vodilni v klubu in košarkar niso spoštovali zgornje meje plač igralcev v ligi.

Ameriški novinar Pablo Torre je razkril, da naj bi Kawhi Leonard podpisal sponzorsko pogodbo z zdaj že ugasnjenim podjetjem Aspiration, ki ga je s skoraj 43 milijoni evrov financiral lastnik Clippersov Steve Ballmer. Leonard naj bi tako prejel dodatno plačo prek sponzorja, za katerim se skriva lastnik losangeleškega kluba, s čimer naj bi zaobšli pravila lige NBA.

Kawhi Leonard FOTO: AP icon-expand

Pri Clippersih, za katere Leonard igra od sezone 2019/20 in je od takrat zaslužil približno 210 milijonov evrov, zanikajo kakršno koli goljufijo. V izjavi so dejali, da pozdravljajo in podpirajo preiskavo lige. "Seznanjeni smo z medijskimi poročili v zvezi z Los Angeles Clippers in bomo preiskali zadevo," je dejal novinarski predstavnik lige NBA Mike Bass. Ballmerju očitajo, da je investiral v startup, ki naj bi v štirih letih Leonardu nakazal 24 milijonov evrov, on pa v bistvu zanj ne bi naredil ničesar. Podjetje, ki se je ukvarjalo s sajenjem dreves, je bankrotiralo, nekdanji zaposleni pa je obtožbe prvič izpostavil v podcastu.

