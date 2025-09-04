Svetli način
Košarka

Clippersi in Kawhi Leonard pod preiskavo zaradi skrivnih izplačil

Los Angeles, 04. 09. 2025 15.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA preiskuje obtožbe, da so vodilni možje kalifornijskega kluba Los Angeles Clippers in njihov zvezdnik Kawhi Leonard zaobšli finančna pravila. Vodilni v klubu in košarkar niso spoštovali zgornje meje plač igralcev v ligi.

Ameriški novinar Pablo Torre je razkril, da naj bi Kawhi Leonard podpisal sponzorsko pogodbo z zdaj že ugasnjenim podjetjem Aspiration, ki ga je s skoraj 43 milijoni evrov financiral lastnik Clippersov Steve Ballmer.

Leonard naj bi tako prejel dodatno plačo prek sponzorja, za katerim se skriva lastnik losangeleškega kluba, s čimer naj bi zaobšli pravila lige NBA.

Kawhi Leonard FOTO: AP

Pri Clippersih, za katere Leonard igra od sezone 2019/20 in je od takrat zaslužil približno 210 milijonov evrov, zanikajo kakršno koli goljufijo. V izjavi so dejali, da pozdravljajo in podpirajo preiskavo lige.

"Seznanjeni smo z medijskimi poročili v zvezi z Los Angeles Clippers in bomo preiskali zadevo," je dejal novinarski predstavnik lige NBA Mike Bass.

Ballmerju očitajo, da je investiral v startup, ki naj bi v štirih letih Leonardu nakazal 24 milijonov evrov, on pa v bistvu zanj ne bi naredil ničesar. Podjetje, ki se je ukvarjalo s sajenjem dreves, je bankrotiralo, nekdanji zaposleni pa je obtožbe prvič izpostavil v podcastu.

Ballmer je najbogatejši med lastniki ekip lige NBA in ima po podatkih Forbesa neto premoženje v višini 131 milijard evrov.

V ligi NBA lahko ekipe v plače svojih igralcev vlagajo le določen skupni znesek. Zgornja meja je odvisna od prihodkov lige in se ustrezno spreminja. Za prekoračitev te omejitve se naložijo visoke globe. Med drugim si liga NBA prizadeva ta mehanizem uporabljati za zagotovitev enakih možnosti za ekipe in bolj uravnoteženo ligo.

Kolektivna pogodba v ligi NBA izrecno prepoveduje kakršne koli skrivne dogovore med ekipami in igralci. Ballmerja obtožujejo, da je sponzorski sporazum izkoristil na način, da Leonardu izplača več, kot znaša njegova pogodba, kar bi bila kršitev pravil lige NBA.

