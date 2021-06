Atlanta in Clippersi izenačili serijo, Kawhi z novo mojstrovino

Petopostavljeni Hawksi so v prvem polčasu zaostajali že za 18 točk, a so se vrnili in na koncu tesno zmagali. Trae Young je za Atlanto prispeval 25 točk (met 8:26) in 18 podaj, Bojan Bogdanović je dodal 22 točk, John Collins pa 14 točk ob 12 skokih. Dvojni dvojček je z 12 točkami in 13 skoki dosegel tudi Clint Capela. Za Philadelphio, najboljše moštvo rednega dela na vzhodu, je Tobias Harris prispeval 20 točk, Joel Embiid, ki ima poškodovan desni meniskus, pa 17 točk in neverjetnih 21 skokov. Ben Simmons se je ustavil pri 11 točkah, 12 skokih, devetih podajah in dveh blokadah. Philadelphia, ki je izgubila 12 žog v primerjavi s samo štirimi Atlante, je drugi polčas izgubila z 38:54."Ta ekipa se nikoli ne preda, ne glede na izid. Všeč mi je, kako se borimo, in ponosen sem na našo današnjo predstavo," je po koncu dejal Young.