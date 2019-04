Clippersi povzročajo težave prvakom, Houston izločil Utah

"Če želiš zmagati proti ekipi, kot je Golden State, je treba vseh 48 minut igrati 100-odstotno in to nam je danes tudi uspelo. Dokazali smo, da je mogoče premagati prvake. Zavedamo se, kaj moramo storiti na šesti tekmi," je po odmevni zmagi dejal Williams.

Kevin Durant je bil za dvakratne zaporedne prvake NBA sicer najboljši strelec s 45 točkami v 41 minutah, a je imel premalo pomoči v soigralcih na čelu s Stephenom Curryjem , ki je zbral 24 točk ob metu iz igre 7-15. Na drugi strani Clippers niso imeli možnosti za napake, največjo razliko pa so naredili v drugi četrtini, ko sta na sceno stopila Lou Williams (33 točk) in Danilo Gallinari (26).

Košarkarji Golden State Warriors, ki so v zadnjih štirih letih kar trikrat osvojili naslov prvaka lige NBA , so v domači dvorani v Oaklandu iz rok izpustili priložnost za preboj v drugi krog končnice proti Los Angeles Clippersom. Slednji so v gosteh na peti tekmi 1. kroga končnice slavili s 129:121 in v boju na štiri zmage zaostanek znižali na 2:3.

Houston Rockets pa so v prvem krogu končnice zahodne konference proti Utah Jazz potrebovali le pet tekem, da so si priigrali napredovanje. V boju na štiri zmage so peto tekmo pred domačimi navijači dobili s 100:93 in se v konferenčni polfinale uvrstili s 4:1 v zmagah. James Harden, najkoristnejši igralec (MVP) lanske sezone NBA, je bil prvi strelec teksaške ekipe s 26 točkami, pri gostih je bil prvi strelec Royce O'Neale (18 točk). Rakete so si tako že zagotovile pričakovani obračun proti Golden Statu, ki pa je presenetljivo pred domačimi navijači izpustil iz rok prvo priložnost za napredovanje proti LA Clippers.

Izida, končnica, 1. krog:

- zahod:

Houston Rockets - Utah Jazz 100:93

- Houston se je uvrstil naprej s 4:1 v zmagah;

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers121:129

- Golden State v zmagah vodi s 3:2;