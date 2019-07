Zajc: To je skoraj predober začetek sezone

"To je skoraj predober začetek sezone. Vedel sem, da sem v dobri formi. Glede na zadnje treninge sem res vrhunsko skakal, a moramo se zavedati, da je prva tekma šele konec novembra, svetovno prvenstvo pa konec marca in do takrat je še dolga," je bil prvi komentar Timija Zajca. Čeprav je šlo za tekmo nižjega ranga, jo je vzel resno: "Čutil sem malo nervoze, ki je pozimi ni bilo veliko. To je bila neka dobra preizkušnja, lahko jo vzameš kot trening, jaz sem jo kot tekmo. Odvisno od posameznika. Na tekmo ne grem, da bom 20. ali 25., grem po čim boljši rezultat in danes mi je uspelo." Skakalci imajo dolgo pripravljalno obdobje, a ga ne upajo skrajšati: "Če bi človek vedel, kaj bo, in veliko tvegal, bi raje začel trenirati veliko pozneje, a si nihče ne upa tvegati in smo vsi v zlati sredini. Mogoče si bom kdaj upal tvegati." "En teden smo imeli zelo naporne treninge. Trenirali smo dvakrat na dan, bilo je vroče in je bilo kar ubijalsko. Zdaj je malo lažje, treninge imamo enkrat na dan, razen ko imamo pripravljalne skoke, in zdaj malo lažje živimo," o napornih pripravah pravi Zajc. So pa v zadnjem obdobju skakalci že opravili okoli 150 skokov na skakalnici. "Zadnje 14 dni smo skakali v Kranju, prihodnji teden pa gremo na 120 metrsko skakalnico v Planico, da se pripravimo na Wislo." Najstnik, ki je bil v lanski zimski sezoni z skupno devetim mestom najvišje uvrščeni Slovenec, si želi, da poleti ne bi potoval na veliko tekem, a zadnjo besedo bo imel trenerski štab: "Kot bodo rekli v trenerskem štabu, tako bo. Oni vedo, pri čem smo. V formi sem, na tekmi sem skakal kolikor toliko dobro. Na prvo tekmo poletne velike nagrade gremo skoraj vsi najboljši, za naprej pa še ni odločeno."

Prva tekma poletne velike nagrade bo 20. julija v Wisli na Poljskem.