Clippersi si manejo roke: Leonard okreva hitreje od pričakovanj, bo zaigral že v tej sezoni?

Kawhi Leonard je v lanski sezoni končnice z Los Angeles Clippersi najprej izločil Dallas Maverickse Luke Dončića s 4:3, v obračunu drugega kroga z Utah Jazz pa si je na četrti tekmi strgal kolenske vezi. Njegovih predstav je bilo vsaj za lansko sezono konec, v naslednjem krogu pa so Clipperse izločili Phoenix Sunsi.

Dodaten udarec za "drugo" moštvo iz mesta angelov je bil ta, da so zdravniki najprej ocenili, da bo moral Leonard izpustiti celotno sezono 2021/2022. A njegovo okrevanje vsaj za zdaj poteka bistveno bolje, kot so mnogi pričakovali.

Novinar Yahoo Sportsa Chris Haynes tako poroča, da je zelo verjetno, da bo 30-letni zvezdnik nastopil že v tej sezoni. Haynes je sicer zelo blizu Leonardovemu taboru, tako da informacija zagotovo ni iz trte izvita. Spomnimo, prav Haynes je bil namreč tisti, ki je leta 2019 kot prvi naznanil, da bo Leonard zapustil Toronto in okrepil Clipperse.

Slednje do konca rednega dela čaka ogorčen boj za uvrstitev v končnico, saj trenutno z razmerjem zmag in porazov 19:20 zasedajo osmo mesto zahodne konference. Če se jim uspe prebiti v izločilne boje in bodo ob tem deležni še vrnitve Leonarda, bodo znova med glavnimi kandidati za naslov prvaka.