Človek, ki verjame, da bi lahko preprečil menjavo Dončića

Pogovori med Dallas Mavericksi in Los Angeles Lakersi so bili tako privatni, da nihče izven ozkega kroga, v katerem sta bila generalni direktor Lakersov Rob Pelinka in generalni direktor Mavsov Nico Harrison, ni vedel, da se bo karkoli zgodilo. Glede na veličino igralcev, vključenih v menjavo, je razumljivo, da ekipi o tem nista obvestile nikogar drugega, saj je bil prisoten strah, da se bodo informacije razširile, kar bi lahko negativno vplivalo na potek posla. Ko so dogovori postali javni, je bilo za kakršnekoli spremembe že prepozno.