Cluj-Napoca poglobila krizo Cedevite Olimpije

Pred to tekmo so klonili na gostovanjih pri Partizanu, v Franciji in Banjaluki. Tokratni dvoboj je bil prvi od dveh med Cedevito Olimpijo in Cluj-Napoco v tem tednu – v soboto se bosta ekipi v Stožicah srečali v rednem petem krogu. Dvakrat sta se v tej sezoni ekipi pomerili tudi v Evropskem pokalu, kjer so obe tekmi dobili Ljubljančani. Vse medsebojne tekme so bile napete in izenačene, takšen pa bo očitno tudi dvoboj Ljubljančanov in Romunov za peto mesto v skupini za prvaka. Moštvi sta štiri kroge pred koncem rednega dela izenačeni pri 12 zmagah in osmih porazih.
Zmaji so kljub utrujenosti po dolgem potovanju odigrali solidno tekmo, podobno kot na zadnjih srečanjih pa popustili v končnici, v kateri tokrat niso mogli računati na Umojo Gibsona, ki je predčasno zapustil igrišče zaradi osebnih napak. Gostitelji so bili boljši v skoku (39:29), predvsem pa so imeli dva izjemno razpoložena posameznika, Mitchella Creeka (28 točk) in Darona Russella (27 točk), ki sta bila nerešljiva uganka za obrambo Zvezdana Mitrovića. Pri ljubljanski zasedbi je DJ Stewart dosegel 20 točk, 19 jih je dodal Matthew Hurt, 13 David Škara, 12 Gibson in 10 Aleksej Nikolić.
