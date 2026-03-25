Cluj-Napoca poglobila krizo Cedevite Olimpije

Pred to tekmo so klonili na gostovanjih pri Partizanu, v Franciji in Banjaluki. Tokratni dvoboj je bil prvi od dveh med Cedevito Olimpijo in Cluj-Napoco v tem tednu – v soboto se bosta ekipi v Stožicah srečali v rednem petem krogu. Dvakrat sta se v tej sezoni ekipi pomerili tudi v Evropskem pokalu, kjer so obe tekmi dobili Ljubljančani. Vse medsebojne tekme so bile napete in izenačene, takšen pa bo očitno tudi dvoboj Ljubljančanov in Romunov za peto mesto v skupini za prvaka. Moštvi sta štiri kroge pred koncem rednega dela izenačeni pri 12 zmagah in osmih porazih.