Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Cluj-Napoca poglobila krizo Cedevite Olimpije

Cluj-Napoca, 25. 03. 2026 21.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksej Nikolić

Zmaji so doživeli četrti zaporedni poraz in so v najdaljšem negativnem nizu v tej sezoni. V zaostali tekmi prvega kroga skupine za prvaka Lige ABA so s 95:98 (15:21, 39:44, 71:71) izgubili s Cluj-Napoco.

Pred to tekmo so klonili na gostovanjih pri Partizanu, v Franciji in Banjaluki. Tokratni dvoboj je bil prvi od dveh med Cedevito Olimpijo in Cluj-Napoco v tem tednu – v soboto se bosta ekipi v Stožicah srečali v rednem petem krogu. Dvakrat sta se v tej sezoni ekipi pomerili tudi v Evropskem pokalu, kjer so obe tekmi dobili Ljubljančani. Vse medsebojne tekme so bile napete in izenačene, takšen pa bo očitno tudi dvoboj Ljubljančanov in Romunov za peto mesto v skupini za prvaka. Moštvi sta štiri kroge pred koncem rednega dela izenačeni pri 12 zmagah in osmih porazih.

FOTO: Cedevita Olimpija

Zmaji so kljub utrujenosti po dolgem potovanju odigrali solidno tekmo, podobno kot na zadnjih srečanjih pa popustili v končnici, v kateri tokrat niso mogli računati na Umojo Gibsona, ki je predčasno zapustil igrišče zaradi osebnih napak. Gostitelji so bili boljši v skoku (39:29), predvsem pa so imeli dva izjemno razpoložena posameznika, Mitchella Creeka (28 točk) in Darona Russella (27 točk), ki sta bila nerešljiva uganka za obrambo Zvezdana Mitrovića. Pri ljubljanski zasedbi je DJ Stewart dosegel 20 točk, 19 jih je dodal Matthew Hurt, 13 David Škara, 12 Gibson in 10 Aleksej Nikolić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba Cluj-Napoca cedevita olimpija

Lakersi bodo vrnitev na zmagovalna pota iskali v Indianapolisu

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615