Justin Cobbs pred tekmo proti Ciboni: Želimo postati prvaki lige ABA

"Porazi name nimajo velikega vpliva. S soigralci razumemo situacijo, imamo nekaj poškodb in skozi celotno sezono je naš seznam igralcev nepopoln. To seveda niso izgovori, je pa košarka kompleksna situacija z veliko različnimi dejavniki. Počaščeni smo, da lahko igramo košarko in v tem želimo uživati," je uvodoma dejal Justin Cobbs, ki bo novo zmago v ligi ABA iskal proti hrvaški Ciboni. "So zelo fizična ekipa, ki skupaj igra že nekaj časa, igralci pa se med seboj dobro poznajo. V tej ligi nobena tekma ni lahka. Tekma bo fizična, probali se bomo čim bolj osredotočiti in priti do zmage."

Justin Cobbs FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Cobbs je v času študija v Združenih državah Amerike veljal za enega najperspektivnejših organizatorjev svoje generacije, kljub temu pa na naboru novincev leta 2014 v nobeni izmed NBA ekip ni bilo prostora zanj. Američan s črnogorskim potnim listom se je kljub velikemu košarkarskemu potencialu zavedal pomembnosti izobrazbe in diplomiral iz psihologije. "Želel sem razumeti ljudi. Zanimalo me je, zakaj je nekdo zadržan in zakaj je nekdo drug agresiven. Vsak ima razlog za svoje obnašanje. Bolj kot na igrišču mi to pomaga pri razumevanju mojih soigralcev. Kot organizator se moram pogovarjati z marsikom in z vsakim se ne moraš pogovarjati na enak način. So neke malenkosti, ki so mi zelo pomagale pri razumevanju soigralcev in trenerjev," je dejal 32-letnik.

Justin Cobbs FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Cedevita Olimpija je po 12 tekmah v ligi ABA na visokem četrtem mestu, v Evropskem pokalu pa so po istem številu tekem še zmeraj brez pozitivnega rezultata. "Nikoli ti ni vseeno, če tekmo izgubiš. Če si tekmovalec in obožuješ to, kar počneš, vedno želiš zmagati. Vsaka zmaga te, tudi iz psihološkega vidika, osreči kot človeka. Želiš si delati stvari, na katere si lahko ponosen. Vsako tekmo igram na zmago," je dodal Cobbs, ki je z zmaji v ligi ABA po točkah izenačen s Partizanom in Igokeo, od prvouvrščene Crvene Zvezde pa jih ločita dve točki. "Imamo nekaj, za kar igramo. To so izločilni boji v ligi ABA. Kot tekmovalec vedno strmiš k tekmam izločilnih bojev, saj so to najpomembnejši obračuni. To so tekme pod najsvetlejšimi žarometi, na katerih se želiš izkazati. Naš cilj je naslov prvakov v ligi ABA, videli bomo, če nam bo uspelo," je zaključil Američan, ki bo prihajajoče praznike preživel s sinom in partnerico, ki sta v Slovenijo pripotovala pred tednom dni. Tekma med Cedevito Olimpijo in Cibono je na sporedu v petek ob 17.55, v živo pa si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.