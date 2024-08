Cooper: Dončić je len in ne igra obrambe, v moji ekipi zagotovo ne bi igral

Bil je član nepozabne generacije jezernikov iz Los Angelesa, ki so z legendarnim Earvinom "Magicom" Johnsonom in drugimi zvezdniki pred štirimi desetletji (s)pisali enega izmed najimenitnejših poglavij v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Danes je 68-letni Michael Cooper trener ženske ekipe Atlanta Dream v ligi WNBA in gostitelj podkasta "Showtime with Coop", v katerem je pred dnevi javno okrcal enega najboljših košarkarjev na svetu ta hip, Luko Dončića. "Drži, da ima Dončić to zmožnost doseganja trojnih dvojčkov na praktično vsaki tekmi bodisi rednega dela sezone bodisi končnice, a na drugi strani igrišča prihajata do izraza njegova lenoba in pomanjkanje želje za igranje v obrambi. Takšen košarkar zagotovo ne bi igral v mojem moštvu," je kot iz topa izstrelil nekdanji prvak lige NBA z Lakersi.

Cooper je bil sicer v svoji karieri znan po odlični igri v obrambi, zaradi česar je bil leta 1987 imenovan za najboljšega obrambnega igralca v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. "Če bo popravil ta segment v igri, potem ga bom obravnaval kot kompletnega košarkarja. Do takrat pa bo v mojih očeh zgolj dober napadalec. Dallas bo prvak lige samo v primeru, da vsi prispevajo podoben delež v obrambi, sicer bodo tudi v prihodnjih sezonah ostali pred vrati raja," je med drugim še dejal Cooper.