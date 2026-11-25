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Košarkarji Detroit Pistons so brez poškodovanega Cada Cunninghama v ligi NBA v gosteh premagali Orlando Magic s 104:86 in ohranili možnosti za napredovanje v zaključni del pokala. Najboljši strelec Detroita je bil Isaiah Joe z 21 točkami, pet igralcev batov pa je doseglo dvomestno število točk.

"Menim, da je bila naša obramba nocoj na najvišji ravni. Ker smo bili oslabljeni v napadu, smo vedeli, da bomo morali staviti predvsem na obrambo. Zelo mi je bilo všeč, kako je vsak posameznik prispeval svoj delež," je po tekmi dejal trener Detroita J. B. Bickerstaff.

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"Vsi so sprejeli takšen pristop, kar je bilo najpomembnejše. Vedeli smo, da nas čaka zahtevna in fizično naporna tekma, toda naši fantje so opravili odlično delo," je še dodal.

Orlando je v skupini A vzhodne konference s tremi zmagami in enim porazom na prvem mestu. Detroit pa je z dvema zmagama in porazom tretji, za Toronto Raptors. Boston Celtics so skoraj že potrdili uvrstitev v četrtfinale pokala NBA, potem ko so na gostovanju premagali Washington Wizards s 131:116.

Jayson Tatum FOTO: Profimedia

Jayson Tatum je za Boston dosegel 41 točk, Paul George jih je prispeval 28, Neemias Queta pa 21. Kelti so tako prekinili niz štirih zaporednih porazov.

Boston je imel tik pred koncem prvega polčasa že 34 točk prednosti in kazalo je na prepričljivo zmago. Toda Wizards so v tretji četrtini odgovorili z delnim izidom 40:24 in se v zaključku zadnje četrtine približali na vsega sedem točk zaostanka (112:119). Kelti so v odločilnih trenutkih znova strnili vrste. Baylor Scheierman je zadel dve trojki in pomagal Bostonu dokončno zlomiti odpor domače ekipe. "Prejšnji teden je bil zaradi različnih razlogov za nas zelo zahteven. Toda tega, kar se je že zgodilo, ne moremo spremeniti. Vedno se poskušamo osredotočiti na današnji dan," je za televizijo NBC o nizu porazov povedal Tatum.

Cooper Flagg FOTO: AP

Na zadnji tekmi večera so Denver Nuggets zamudili priložnost, da bi si zagotovili napredovanje v izločilne boje pokala NBA in na gostovanju izgubili proti Dallas Mavericks s 101:120.

Dallas je do zmage prišel z razpoloženo in uravnoteženo ekipno predstavo. Cooper Flagg je dosegel 24 točk, kar sedem igralcev teksaške ekipe pa je tekmo končalo z dvomestnim številom točk. Izidi:

Orlando Magic - Detroit Pistons 86:104 Washington Wizards - Boston Celtics 116:131 Denver Nuggets - Dallas Mavericks 101:120