Cooper Flagg v dresu Dallasa do zgodovinskega dosežka

Košarkarji Charlotte Hornets so v severnoameriški ligi NBA prekinili niz devetih zmag Toronta, ko so po podaljšku s 118:111 premagali Raptors in dosegli šele šesto zmago v sezoni. Miles Bridges je 16 od 35 točk dosegel v zadnji četrtini in podaljšku. Medtem je Dallasov Cooper Flagg na tekmi v Los Angelesu proti Clippersom, ki so jo gostje dobili (110:114), spisal zgodovino. Je najmlajši košarkar, ki mu je uspelo preseči 35 točk na tekmi in še ni dopolnil 19 let.

Sršeni so se razigrali v zadnji četrtini in podaljšku, pred tem se je zdelo, da so plenilci na poti do gladke zmage, potem ko so si samo v prvi četrtini nabrali 17 točk prednosti. Novinec Kon Knueppel je za Charlotte k zmagi dodal 20 točk in 10,1 sekunde pred koncem rednega dela zadel pomembno trojko, s katero je domačim priigral podaljšek. Hornets so bili v njem boljši od Raptors s 14:7.

LaMelo Ball FOTO: AP icon-expand

"Celotna ekipa je dala ton tej zmagi," je Bridges povedal po drugi zaporedni zmagi sršenov, potem ko so prekinili niz sedmih porazov. "Vidi se, da kot ekipa na parket prinašamo drugačno vrsto energije." Trener sršenov Charles Lee je dejal, da je ključ do zmage medsebojno zaupanje fantov in vera v to, kaj zmorejo.

"Fantje so preprosto dali vse od sebe," je dejal Lee. "In lepo je bilo videti, kako smo se izkazali in zmagali po številnih zelo tesnih tekmah, ki jih nismo kronali z uspehom."

Detroit Pistons so prav tako zaustavili zmagoviti niz Miami Heat, ki je trajal šest tekem, in na Floridi zmagali s 138:135. Cade Cunningham je dosegel 29 točk, štiri skoke in osem podaj ter vodil bate, ki so po 13 zmagah izgubili dve tekmi zapovrstjo, preden so prišli do novega uspeha. Andrew Wiggins je za Miami dosegel 31 točk, Norman Powell 28, Tyler Herro pa 24, toda vročici za malo ni uspelo dvomestnega zaostanka v zadnji četrtini preobrniti v zmago. Milwaukee Bucks, za katere je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo v 19 minutah dosegel 29 točk, so prekinili niz sedmih porazov z zmago nad Brooklyn Nets s 116:99. Antetokounmpo je na svoji drugi tekmi po vrnitvi, potem ko je zaradi poškodbe dimelj izpustil štiri, presegel 21.000 točk v karieri in postal 42. igralec (šesti najmlajši), ki je dosegel ta mejnik s trojko v tretji četrtini.

Anthony Edwards FOTO: Profimedia icon-expand

V Indianapolisu je Pascal Siakam ob sireni zadel zmagoviti met in Pacers prinesel zmago nad Chicago Bulls s 103:101. Pacers, ki jih vse od poraza v finalu lige NBA proti Oklahoma Cityju pestijo poškodbe, so to sezono prvič dosegli dve zaporedni zmagi. Anthony Edwards je 14 od svojih 39 točk dosegel v zadnji četrtini in pred domačimi navijači popeljal Minnesota Timberwolves do zmage nad Boston Celtics s 119:115.

Volkovi so v tretji četrtini izbrisali 12-točkovni zaostanek in povedli za 12 točk, Kelti pa so izenačili 1:38 minute pred koncem. Trojka Mika Conleyja je v razburljivi končnici volkove znova popeljala v vodstvo, Edwards pa je v zadnji minuti dodal še dva prosta meta in divji met za tri točke. "Izrekel sem molitev in očitno jo je bog uslišal," je po tekmi Edwards dejal o svoji trojki nad Derrickom Whitom. Jaylen Brown je bil prvi strelec gostov z 41 točkami, vendar jih je le 14 dosegel v drugem polčasu. Boston je izgubil prvič po treh zmagah. Golden State Warriors, za katere je Jimmy Butler prispeval 24 točk, so kljub odsotnosti poškodovanega superzvezdnika Stephena Curryja premagali New Orleans Pelicans s 104:96. Izidi:

Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 119:115 Charlotte Hornets - Toronto Raptors 118:111 (podaljšek) Indiana Pacers - Chicago Bulls 103:101 Miami Heat - Detroit Pistons 135:138 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 116:99 Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 104:96 Phoenix Suns - Denver Nuggets 112:130 LA Clippers - Dallas Mavericks 110:114